Ambtenaren met Marokkaanse wortels voelen zich niet veilig op het werk

Een deel van de Marokkaans-Nederlandse medewerkers van de gemeente Amsterdam voelt zich niet langer veilig in de eigen organisatie. Dat schrijven 41 ambtenaren in een interne brief aan burgemeester Femke Halsema. Volgens de briefschrijvers hebben medewerkers met een Marokkaanse achtergrond het gevoel dat zij onder een vergrootglas liggen vanwege de wijze waarop ex-topambtenaar Saadia Ait-Taleb is aangepakt. Ze zou de spil zijn in een ‘Marokkanennetwerk’ dat elkaar zou bevoordelen. De gemeente ontsloeg haar, deed aangifte, de politie opende een groot onderzoek met observaties en telefoontaps, maar de vermoedens bleken uiteindelijk niet te kloppen.

„Wij zijn bezorgd over onze organisatie”, aldus de ambtenaren, die op allerlei plekken binnen de gemeente werken. Zij eisen dat de gemeente haar fouten in de zaak-Saadia erkent en herstelt. Als „direct gevolg” van de zaak zouden volgens de briefschrijvers diverse ambtenaren zijn vertrokken of nog ziek thuis zitten. De affaire heeft medewerkers van Marokkaanse afkomst extra aangegrepen, omdat de beschuldigingen zich richtten op medewerkers met deze achtergrond.

Lees ook: Amsterdam leed aan tunnelvisie bij ‘fraude’ radicaliseringsambtenaar Ait-Taleb

Halsema zegt zich „zeer bewust” te zijn „van de gevoelens van onveiligheid bij medewerkers”, aldus haar woordvoerder. „Dit is voor haar onacceptabel en daarom worden er intensief gesprekken gevoerd om het gevoel van veiligheid te vergroten.”