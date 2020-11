Zo’n tweehonderd arrestaties bij protesten in Wit-Rusland

Tienduizenden Wit-Russen zijn zondag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de herverkiezing van president Loekasjenko, begin augustus. Dat schrijft persbureau Reuters. Net als bij voorgaande betogingen is de oproerpolitie nadrukkelijk aanwezig. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zijn er meer dan tweehonderd arrestaties verricht.

Hoewel er sinds de Wit-Russische presidentsverkiezingen op 9 augustus vrijwel dagelijks wordt geprotesteerd, komen vooral op de zondagse betogingen veel demonstranten af. De grootste demonstratie vindt gewoonlijk plaats in Minsk, maar ook in andere steden waren oppositiebijeenkomsten.

Nieuwssite Tut.by meldt dat oproerpolitie bij de verschillende betogingen hardhandig heeft ingegrepen. Zo zouden er bij de grootste protestmars in Minsk flitsgranaten zijn ingezet en zouden er waarschuwingsschoten zijn gelost. Ook zou het mobiele telefoonnetwerk in de stad zijn platgelegd. Op de website van mensenrechtenorganisatie Viasna worden nog steeds arrestaties gemeld, inmiddels staat dat aantal op 229.

Ondanks de aanhoudende massale protesten wil president Loekasjenko van geen wijken weten. Hij verving deze week zijn minister van Binnenlandse Zaken voor Ivan Koebrakov, die als politiechef in Minsk eindverantwoordelijk was voor het politiegeweld tijdens eerdere betogingen. Loekasjenko beloofde daarnaast hard in te grijpen als demonstranten politieagenten zouden aanvallen. Eerder werd er door Wit-Russische autoriteiten al gedreigd met de inzet van vuurwapens tegen betogers.