Tien doden op Filipijnen door tyfoon Goni

Tyfoon Goni is op zondag over Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen, getrokken. Zeker tien mensen zijn omgekomen door de tyfoon, die is uitgegroeid tot de sterkste storm van dit jaar.

Alle dodelijke slachtoffers die tot nu toe zijn gemeld, zijn in de regio Bicol in het zuiden van Luzon gevallen. Drie personen worden volgens persbureau Reuters nog vermist. Driehonderd huizen in Bicol raakten zwaar beschadigd toen modderstromen van een nabije vulkaan een dorpje bedolven. Rivieren traden buiten hun oevers, waardoor sommige dorpen overstroomden.

Voordat Goni aan land kwam werd er gevreesd voor grote schade. Op het hoogste punt werden er windsnelheden van meer dan driehonderd kilometer per uur gemeten. Bijna 400.000 mensen waren geëvacueerd en de internationale luchthaven van Manilla was gesloten. Autoriteiten vreesden een scenario zoals in 2013, toen de storm Haiyan aan zeker zesduizend mensen het leven kostte.

Schade valt mee

Gezien de omvang van Goni valt de schade toch mee, zeggen autoriteiten nu. Verschillende dorpen kampen nog wel met wateroverlast en veel wegen zijn nog onbegaanbaar. In de hoofdstad Manila is in enkele buurten de elektriciteit uitgevallen. Rampenbestrijdingsteams zijn ingezet om te zorgen dat iedereen de nodige hulp krijgt. Inmiddels trekt Goni, afgezwakt tot tropische storm, richting Vietnam.

De Filipijnse autoriteiten waarschuwen dat de Filipijnen, die ieder jaar worden getroffen door zo’n twintig tyfoons, zich moeten klaarmaken voor een nieuwe tropische storm, die nog aan kracht verzamelt en komende week aan land zal gaan.