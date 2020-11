Sylvana Simons stapt voor Kamerverkiezingen uit Amsterdamse raad

Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons geeft haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad op. Simons gaat zich richten op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft Bij1 zaterdagavond bekendgemaakt. Haar plek in de raad wordt ingenomen door Jazie Veldhuizen.

Volgens de partij gaat Simons „het meest linkse, groene en inclusieve programma de Tweede Kamer in brengen”. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen lukte het partijleider Simons niet om met Bij1 in het parlement te komen. Twee jaar later slaagde zij er wel in om in de Amsterdamse gemeenteraad een zetel te bemachtigen.

Lees ook dit interview met Sylvana Simons uit 2018: ‘Ik ben wel echt een arrogante betweter’

Bij1 maakte zaterdag ook de rest van de kieslijst bekend. Daarop is activist Quinsy Gario terug te vinden op de tweede plek. Hij was in 2013 een van de initiatiefnemers achter de actie ‘Zwarte Piet is racisme’. Actrice Romana Vrede is lijstduwer, net als hoogleraar Gloria Wekker.

Sylvana Simons (49) werd in 2016 lid van de politieke partij Denk. Nog geen jaar later verliet ze de partij na een ruzie. In 2017 richtte Simons met Bij1 haar eigen partij op. Voor haar politieke carrière was Simons onder meer videojockey bij muziekzender TMF en presenteerde zij bij omroep RTL verschillende televisieprogramma’s.