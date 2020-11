Regeringspartij wint parlementsverkiezingen Georgië, oppositie wantrouwig

De partij die in Georgië acht jaar aan de macht is heeft dit weekend opnieuw de parlementsverkiezingen gewonnen. Daarop trokken zondag duizenden aanhangers van oppositiepartijen in protest naar het parlementsgebouw in hoofdstad Tbilisi. De oppositie erkent de uitkomst van de verkiezingen niet en is van mening dat de stemming is gemanipuleerd. De OSCE was als onafhankelijke waarnemer aanwezig bij de verkiezingen en oordeelt dat de stemming grotendeels eerlijk is verlopen.

Nu meer dan 99 procent van de stemmen zijn geteld komt de Georgische regeringspartij Georgische Droom uit op 48,1 procent van de stemmen. Dat is waarschijnlijk genoeg voor een absolute meerderheid in het parlement. Partijen die minder dan 1 procent van de stemmen haalde krijgen geen zetels. De grootste oppositiepartij, de Verenigde Nationale Beweging (ENM), behaalde 27,1 procent van de stemmen. De derde plek, met slechts 3,8 procent van de stemmen, ging naar een splinterpartij van de ENM.

Een reeks andere partijen wist geen zetel te bemachtigen omdat ze minder dan 1 procent van de stemmen hadden, de drempel om in aanmerking te komen voor een zitplaats in het parlement. Vijf andere partijen haalden die drempel met ieder een handvol procenten wel. De opkomst was 56 procent.

‘Verkiezingen verre van vlekkeloos’

„We zagen een competitieve verkiezing waarin de fundamentele vrijheden over het algemeen werden gehandhaafd en de meeste procedures werden gevolgd”, schrijft de OSCE. Desondanks, waarschuwt de OSCE, verliep de verkiezing „verre van vlekkeloos”. De duizenden demonstranten die zich zondag voor het parlementsgebouw verzamelden zeiden zich niet bij de uitslag neer te leggen en eisen herverkiezingen.

Er zijn volgens de OSCE verschillende factoren die bijdroegen aan verminderd vertrouwen in de uitkomst van de verkiezingen. Dat de media in het land openlijk partijdig zijn en verslaggeving gedreven wordt door zakelijke belangen van de eigenaren is één van die factoren. Hierdoor was het volgens de OSCE moeilijk voor kiezers om een goed geïnformeerde en gewogen stemkeuze te maken. Ook vond de OSCE het problematisch dat er veelvuldig beschuldigingen werden geuit van druk op kiezers en dat „de grens tussen de regeringspartij en de staat vervaagt”.

De regeringspartij Georgische Droom werd in 2011 opgericht door een zakenman en miljardair, Bidzina Ivanisjvili, die later formeel terugtrad uit de politiek maar nog steeds veel invloed heeft. De partij geniet sinds het begin grote populariteit maar krijgt nu ook de schuld van de economische problemen in het land. Als gevolg van de coronacrisis krimpt de Georgische economie dit jaar naar verwachting 5 procent.