Hamilton wint GP op Imola, Verstappen valt uit

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola gewonnen. Max Verstappen leek tweede te worden, maar elf rondes voor het einde kwam door een klapband zijn race ten einde. Met de overwinning van Hamilton en de tweede plaats voor Valtteri Bottas verzekerde Mercedes zich van het wereldkampioenschap onder de constructeurs.

Hamilton startte de race als tweede, maar raakte door een matige start zijn plek kwijt aan Verstappen. Bottas was wel goed weg van pole position en kwam niet in de problemen. Hij en Verstappen gingen na ongeveer 20 rondes de pits in om banden te wisselen, maar Hamilton bleef langer buiten. Dat bleek de juiste keuze. Toen hij na 29 rondes zijn banden wisselden kwam hij, mede dankzij een virtuele safety car, voor Bottas en Verstappen terug op het circuit.

Klapband

Terwijl Hamilton vooraan wegreed, voerde Verstappen de druk op Bottas op. De Nederlander bleef ongeveer een seconde achter Bottas, die zich na 43 rondes verremde. Dat was genoeg voor Verstappen om in te halen en zelfs weg te rijden bij Bottas. Daardoor leek Verstappen op een tweede plaats af te koersen, maar elf rondes voor de finish klapte de rechterachterband van zijn Red Bull bij het aanremmen van een bocht. Hierdoor belandde hij in de grindbak.

Hamilton en Bottas reden daarna zonder dreiging naar de finish. De snelste raceronde was ook voor Lewis Hamilton waardoor hij nog een extra punt pakte, wat zijn voorsprong in het algemeen klassement verder vergrootte. Daniel Ricciardo kon met zijn Renault profiteren van het uitvallen van Verstappen en werd derde.

De constructeurstitel voor Mercedes is de zevende op rij. Dat is een record. Het vorige record stond op naam van Ferrari wat met onder andere Michael Schumacher als coureur 6 keer op rij kampioen werd in de beginjaren 2000. Saillant is dat Mercedes dat record verbreekt op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Lees ook: Heeft de beste coureur gewoon de snelste auto in de Formule 1?