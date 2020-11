Frenkie de Jong: ‘Ik ga liever anoniem door het leven’

Sinds hij Ajax vorige zomer verruilde voor FC Barcelona is Frenkie de Jong een wereldster. Iets wat hem weinig doet, vertelt de 23-jarige middenvelder uit Arkel, wiens contract vorige maand werd verlengd tot medio 2026.

De spotlight mag dan breder zijn geworden, hij is, zegt hij, dezelfde persoon als een paar jaren geleden. De Jong geniet nog steeds van de simpele dingen: zon, strand, lekker eten. En met zijn vriendin Mikky Kiemeney (22) leidt hij een tamelijk rustig bestaan buiten het centrum van de Catalaanse hoofdstad, niet ver van waar Johan Cruijff ooit woonde. „Ik ben niet elke dag in het centrum te vinden, maar als ik wil kan ik zo gaan eten in een leuk restaurant.”

Frenkie en Mikky ontmoetten elkaar als middelbare scholieren op het Koning Willem II College in Tilburg. Zij hockeyde op hoog niveau, hij voetbalde bij Willem II. Inmiddels heeft Mikky haar eigen kledinglijn en 1,3 miljoen volgers op Instagram. „Prettig”, noemt de Jong hun lange geschiedenis samen. „Hopelijk geldt dat ook voor haar.”

Sinds zijn aantreden bij FC Barcelona ging het met ups en downs. Hij speelde onder drie coaches op vier verschillende posities. Nu eens was hij de voetballer met de fluwelen touch die niet van de bal af te halen was. Dan weer kreeg hij de hoon van Spaanse journalisten over zich heen. „Onaanvaardbaar” noemde AS zijn spel na het verloren duel met Getafe, vorige maand, waarbij De Jong een strafschop veroorzaakte. Hij moest volgens de Spaanse sportkrant eerst maar eens zijn transfersom van 75 miljoen euro zien waar te maken.

Zijn oud-coach bij Ajax, Erik ten Hag, zegt tegen NRC dat De Jong „niet op de juiste manier is gebruikt, het afgelopen jaar bij Barcelona”. In Amsterdam was de middenvelder de strateeg, een rol die hem goed paste. „Maar kenners zien dat hij iets toevoegt aan het spel”, vindt Ten Hag.

Hij noemt De Jong „een aimabel en sociaal invoelend mens, die medespelers hun succes gunt”. Frenkie is zichzelf gebleven, aldus Ten Hag, „in deze wereld van ego’s”.

Voor een voetballer die het lang voor de wind is gegaan zal het even slikken zijn, die tegenwind. Hoe ga je ermee om?

De Jong strijkt een pluk haar uit zijn gezicht. „Bedoel je de kritiek? Dat vind ik niet erg. Er kijken heel veel mensen voetbal: journalisten, analisten, fans. Ze reageren in kranten, op social media en op voetbalsites. Dat is hun goed recht. Geen voetballer heeft alleen maar fans, zelfs Messi en Ronaldo niet. Ik heb niet de illusie dat ik daarin anders ben. Dus kritiek op mijn persoon, daar heb ik geen moeite mee.”

Je stoort je anders wel aan analisten. Analyseren is ‘een soort van werk’, zei je laatst voor de NOS-camera. Analisten zouden ‘een stemming creëren onder het volk’.

„Er zijn er veel van, analisten, journalisten. Er is veel vraag naar. Maar soms zeggen mensen dingen die echt niet kloppen. Dan vind ik dat ze beter moeten kijken.”

Heb je een dikke huid?

„Dat weet ik niet.” Hij zwijgt even. „In mijn eerste jaar bij Barcelona hebben we niks gewonnen. Dat was teleurstellend. Maar het voelt als een nieuwe start [met Ronald Koeman, die in augustus de ontslagen trainer Quique Setién opvolgde]. We hebben goede en minder goede wedstrijden gespeeld. Het is een beetje afwachten, maar het ziet er goed uit.”

Je werkte eerder met Koeman toen hij bondscoach was. Hoe is jullie contact?

„Goed. Ik zie hem elke dag.”

‘Pas op voor verlokkingen’, zei hij voorafgaand aan je vertrek naar Barcelona. Waar doelde hij precies op?

„In Barcelona is het altijd mooi weer. Het strand, goede restaurants... het kan voelen als een vakantie. Door corona is de situatie anders dan vorig jaar, maar ik snap waarom hij zei: stel je grenzen.”

Je houdt een strak regime aan, schijnt het.

„Niet strak. Ik leef gewoon gezond, ik weet wat goed voor me is. Gezond eten, goed slapen. Alleen na wedstrijden lig ik wel eens wakker.”

Frenkie de Jong (rechts) woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. Foto Massimo Pinca/Reuters

Hij vertelt over de tijd dat hij kampeerde langs de Spaanse kust – zijn ouders waren nog bij elkaar. Tijdens die vakanties bracht hij vaker een bezoek aan het museum van Camp Nou en kreeg hij een rondleiding door het stadion. Als zevenjarige zag hij daar de tien jaar oudere Lionel Messi spelen, die mocht invallen als een van de beloftes. „Als kind vond ik Messi al de beste speler van de wereld”, zegt De Jong. „Dat maakt het heel speciaal met hem te spelen – nog steeds.”

Als tienjarig talent van Willem II werd je geïnterviewd door het krantje Het Kontakt Alblasserwaard. ‘Mijn droom is ooit voor Barcelona te spelen’, zei je.

„Ik heb Barcelona altijd een mooie club gevonden. Ze spelen mooi voetbal en ik vind het speciaal dat de club altijd een sterke binding heeft gehad met Nederland [er stonden vijf Nederlanders aan het roer].”

Vorig jaar kon je kiezen uit meerdere topclubs. Mikky vertelde in een interview dat jullie op een briefje alle voor- en nadelen per club op een rij zetten.

„Er moest een keuze gemaakt worden. Je komt niet tot een keuze dóór die plussen en minnen, maar het kan wel helpen.”

Na je keuze werd je publiek bezit. Een goede vriend van je zei: ‘Roem en aandacht hoeft niet zo van Frenkie.’

Hij knikt. „Roem is een van de weinige nadelen van het leven dat ik leid. Als ik kon kiezen ging ik liever anoniem door het leven. Het kan soms best vervelend zijn als je met je vrienden, familie of vriendin over straat loopt en wordt aangesproken door mensen. Het is wel je privétijd, hè. Maar voor die mensen is het leuk, dus ik probeer altijd vrolijk te doen. Ik heb ermee leren omgaan.”

Erik ten Hag zei: ‘Frenkie is het jongetje dat nog even wil doorspelen op het plein als zijn moeder hem roept als het donker wordt.’

„Ik vind voetbal heel leuk. Ik hoop dat mijn carrière zo lang mogelijk duurt.”

Hij bedoelde waarschijnlijk ook dat je dat jongensachtige nooit bent kwijtgeraakt.

Hij haalt zijn schouders op. „Ik heb het altijd zo benaderd. Gewoon lekker voetballen, ondanks alles wat erbij komt kijken. Ondanks alles wat mensen van je vinden.”

De Jong geldt als een familiemens. Zijn ouders, opa Jan en broer Youri – ze kwamen tot de pandemie geregeld over. En als hij rond interlands een dag vrij had, vloog hij snel even op en neer.

Tijdens de coronastop zaten Mikky en hij in hun appartement in Amsterdam-Zuid. Lieten de omstandigheden het toe, dan bezocht hij zijn familie in Arkel en het nabijgelegen Schelluinen. Niemand maakt betere gehaktballen dan zijn oma.

Dat De Jong nu is aangewezen op moderne communicatiemiddelen, vindt hij een van de moeilijkste dingen. „Het is jammer”, zegt hij, „maar het is niet anders. De besmettingen nemen toe, ook in Spanje. Ik probeer zo voorzichtig mogelijk te zijn. Hopelijk komen mijn familie en ik er zo goed doorheen.”