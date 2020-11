Feyenoord verslaat tien spelers FC Emmen in blessuretijd

Feyenoord heeft vlak voor het verstrijken van de blessuretijd de winst gepakt tegen FC Emmen. Naoufal Bannis, de vervanger van de geblesseerd uitgevallen topscorer Steven Berghuis, kopte in de 94e minuut de winnende treffer binnen: 2-3. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelde bijna een uur met een man meer na een rode kaart voor Anco Jansen.

Jansen had Emmen vroeg op voorsprong gezet uit een strafschop. De aanvoerder van de thuisclub moest in de 36e minuut met rood van het veld. Mark Diemers trok de stand weer gelijk met een penalty, maar Michael de Leeuw schoot de tien van Emmen met een prachtig doelpunt weer op voorsprong. Vlak voor rust scoorde Jens Toornstra voor de 2-2. Diep in de blessuretijd wist Feyenoord de overtalsituatie alsnog uit te buiten dankzij de 18-jarige Bannis.

Tevens zondagmiddag boekte SC Heerenveen op bezoek bij Sparta Rotterdam een 4-1 zege. Henk Veerman scoorde twee keer, waardoor hij met zeven treffers nu topscorer van de Eredivise is. De Friezen bezetten dankzij de zege voorlopig de derde plaats. Eerder op de dag won Heracles Almelo met 4-1 van FC Utrecht. (ANP/NRC)