Druk op piloten KLM groeit om loonoffer te accepteren

Zowel binnen als buiten KLM wordt grote druk uitgeoefend op pilotenbond VNV om alsnog in te stemmen met loonmatiging voor de komende vijf jaar. Hun instemming is een voorwaarde van het kabinet voor staatssteun aan KLM.

PvdA-leider Lodewijk Asscher deed zondag een „klemmend beroep” op de piloten: „Denk aan dertigduizend mensen, dertigduizend gezinnen, niet allemaal hoge inkomens. Alsjeblieft piloten, dit is het moment om tot bezinning te komen en te helpen met het redden van zo veel banen.”

Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was kritisch over de opstelling van de piloten in tv-programma WNL Op Zondag: „Als dit de mate van solidariteit van de piloten is, valt me dat buitengewoon tegen.” Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie spreekt op Twitter van „onverantwoord powerplay van de piloten”.

KLM-topman Pieter Elbers riep de VNV op om in te stemmen „in het belang van haar leden, alle KLM-werknemers en de toekomst van ons bedrijf”. Elbers in zijn verklaring: „Zonder deze lening komt KLM deze moeilijke tijd niet door. Dit maakt deze impasse uiterst zorgelijk.”

Zaterdag maakte minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) bekend dat de staatssteun voor KLM wordt opgeschort. Het resterende deel van de lening (1 miljard euro) wordt niet uitbetaald en garanties voor bankleningen (2,4 miljard euro) worden geschrapt. Eind augustus is al bijna 1 miljard euro van het steunpakket overgemaakt naar KLM.

Het kabinet neemt geen genoegen met het bezuinigingsplan van KLM, omdat drie van de acht KLM-bonden zich niet willen verbinden aan cao-afspraken met een looptijd van vijf jaar. De FNV wil voor grond- en cabinepersoneel (twee bonden) niet verder gaan dan tot december 2022, de VNV wil niet verder dan maart 2022.

Vrijdag bleek dat Hoekstra een langere looptijd voor de afgesproken loonmatiging (onder meer afzien van loonsverhogingen en eindejaarsuitkeringen) eist. De vakbonden dienden binnen een dag in te stemmen met de langere looptijd. Vijf bonden deden dat, FNV en VNV niet.

De bonden verwijten KLM dat de langere looptijd nooit is besproken. Voor KLM zijn de cao-afspraken tot 2022 een eerste stap, maar voor Hoekstra is dat onvoldoende. In de zogenoemde termsheet met voorwaarden staat dat de personeelsbijdrage „duurt voor zolang de steun niet is terugbetaald en beëindigd”. Tot ongenoegen van de bonden weigert het ministerie van Financiën de voorwaarden openbaar te maken.

Met name pilotenbond VNV ligt nu onder vuur. In een brief van zondag aan Hoekstra nodigt de VNV de minister uit maandag te overleggen hoe de twee partijen het eens kunnen worden. De piloten zijn bereid om aansluitend op de huidige afspraken te praten over een nieuwe bijdrage van de piloten, uitgaande van de situatie van dat moment. Hoekstra wil echter alleen met KLM praten, zei hij zondag. „De bal ligt nu bij KLM en de bonden.”

