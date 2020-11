Dodental aardbeving Turkije en Griekenland loopt op tot 51

Het dodental van de aardbeving in de Egeïsche zee tussen Turkije en Griekenland van vrijdagmiddag is opgelopen tot 51. Dat meldt persbureau AP. In de nacht van zaterdag op zondag werd een 70-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald, zo’n 34 uur na de beving. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar overlevenden rondom acht ingestorte gebouwen in de Turkse stad Izmir.

De meeste slachtoffers, 49, vielen in Izmir, de derde stad van Turkije. Bijna 900 mensen raakten gewond door de aardbeving, waarvan er 229 nog behandeld worden. Op het Griekse eiland Samos kwamen twee tieners om het leven en raakten er 19 personen gewond.

De aardbeving had een kracht van 6.6 op de schaal van Richter en kon tot in Athene gevoeld worden. Ook veroorzaakte de beving een vloedgolf die een vrouw het leven kostte. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezocht zaterdag het getroffen gebied.

Het epicentrum lag in de Egeïsche zee, tussen Turkije en Griekenland.