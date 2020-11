Clash PSV en KNVB toont dunne lijntje

Het Nederlands profvoetbal strompelt van wedstrijd naar wedstrijd. Niet wetende of het eind van het seizoen gehaald zal worden. Niet wetende of armlastige clubs überhaupt overeind zullen blijven, nu inkomstenstromen opdrogen.

Het is een schouwspel dat zich in een parallelle wereld afspeelt, in lege stadions, met een miljoenenpubliek dat zich thuis van een veilige afstand toeschouwer mag noemen. Met de soms knagende vraag: waar kijken we eigenlijk naar? En waar gaat dit naartoe?

Zeven speelronden heeft de Eredivisie nu doorstaan – 27 zijn er nog te gaan. Steeds groter worden de zorgen bij clubs óf en hoe dit nog vol te houden, met selecties die danig zijn uitgedund door coronabesmettingen.

Het is onmiskenbaar een dun lijntje waar het profvoetbal op balanceert. Tegelijkertijd vindt de sector dat het voetbal moet kunnen blijven draaien, omdat er twee keer per week getest wordt, waardoor uitbraken snel in beeld zijn. En stilleggen heeft grote financiële gevolgen – al geldt dat voor meer branches.

Het kabinet, zegt een ingewijde, ziet de waarde van live voetbal op tv in omdat dit de bevolking enig vertier biedt en zo de druk op publieke ruimten vermindert. Volkssport voetbal als verstrooiing in vreemde tijden. De sector gaat er dan ook van uit dat, mochten er strengere maatregelen komen, het profvoetbal ontzien wordt. In Engeland, dat vanaf donderdag weer op slot gaat, wordt de Premier League ook niet onderbroken.

KNVB onbuigzaam

De competities hier moeten „ten koste van alles” doorgaan, zei Mike Snoei, coach van eerstedivisieclub De Graafschap dit weekend bij Fox Sports. Hoe dat precies moet gebeuren en wat de criteria zijn om een duel te verzetten bij veel positieve tests, daar begint het te knellen. En het leidde de afgelopen dagen tot een clash tussen in dit geval PSV en de KNVB – zo’n botsing die je vaker ziet tussen clubs en ‘Zeist’, maar die nu via de media ongemeen scherp werd gevoerd.

„Ik denk dat ze bij de KNVB helemaal niets van voetbal begrijpen”, zei PSV-trainer Roger Schmidt zondag voor het duel tegen ADO Den Haag. PSV heeft de bond twee keer – vrijdag én zaterdag – tevergeefs verzocht het duel te verplaatsen naar 27 december, een datum die eerder was vastgesteld voor inhaalduels.

Met twee nieuwe positieve tests dit weekend kwam het totaal bij PSV op negen spelers van de A-selectie, naast vijf bij Jong PSV. Daarbovenop heeft PSV nog vier spelers met reguliere blessures én spelers die volgens de club „overbelast” zijn na het volle programma de afgelopen weken. Zondag beschikte de club slechts over veertien A-spelers.

Door het Eredivisieduel te verplaatsen hoopte PSV zich „optimaal” voor te bereiden op de Europa League-wedstrijd van donderdag in Griekenland tegen PAOK Thessaloniki. PSV was ervan overtuigd dat dit past binnen de zogeheten ‘veranderagenda’, een set maatregelen uit 2018, waarbij Europees spelende clubs voor belangrijke duels extra rust krijgen. Zij hoopten dat de bond het bredere belang van het Nederlands clubvoetbal zou meewegen; Europese prestaties tellen mee voor de positie van de Eredivisie op de UEFA-clubranking.

De KNVB was onbuigzaam. Competitiemanager Jan Bluyssen wees erop dat PSV op basis van de veranderagenda niet voldeed aan de richtlijn voor verplaatsing, namelijk: het duel van donderdag met PAOK is niet van doorslaggevend belang. En uitstel vanwege het hoge aantal coronagevallen was ook niet van toepassing. Daarvoor is het criterium: als je twaalf veldspelers en een doelman beschikbaar hebt, moet je gewoon spelen. Dat is voor dit seizoen met alle clubs afgesproken.

Bom

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV noemde de opstelling van de KNVB bij de NOS onbegrijpelijk en zei dat „je zo ook een bom onder de veranderagenda legt”. Zondag stelde hij in een bericht op de clubsite: „Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures. De KNVB is exact op de hoogte van de medische status van hen, maar weigert maatwerk toe te passen.”

De 18-jarige aanvaller Noni Madueke was één van de spelers die niet fit zou zijn en speelde zondag om die reden maar één helft tegen ADO. Hij viel na rust in en droeg, opvallend genoeg, met twee goals én veel energie bij aan de eenvoudige 4-0 zege.

Het moddergooien van PSV naar de KNVB mag vanuit de club gezien wellicht te verklaren zijn, publicitair is het niet handig, met de overheid die meekijkt of ‘het voetbal’ zich wel eensgezind opstelt. Vorige week hamerde directeur betaald voetbal Eric Gudde daar juist nog op in een bespreking met de clubs: elkaar publiekelijk verwijten maken zou niet helpen in de beeldvorming. Eerder toonde ook het hard getroffen NAC zich ontevreden omdat een duel niet kon worden verplaatst.

Besmettingen zijn nu eenmaal een nieuwe realiteit waar clubs mee moeten omgaan, hoe vervelend ook. Dat is althans de strikte lijn van de KNVB. „We wisten dat alles anders zou zijn, tijdens deze competitie in coronatijd”, zei bondsarts Edwin Goedhart afgelopen week in de Volkskrant. „Het is onderdeel van het huidige systeem. Het alternatief is niet spelen.”

De sportieve impact van corona is zonder meer merkbaar. Feyenoord weet niet meer te winnen in de Kuip zonder Legioen, PSV en met name AZ verspelen veel punten, NAC lag fier op kop in de Eerste divisie maar zakte weg na een grote uitbraak in de selectie. Daarom wordt nu al van een oneerlijke competitie gesproken, omdat de pech van een uitbraak binnen een club een te grote factor is. Tegelijkertijd kan zich dat over een heel seizoen gaan uitbalanceren: nu is het PSV dat veel positieve gevallen heeft, straks wellicht Ajax.