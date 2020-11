Britse Midden-Oostencorrespondent Robert Fisk (74) overleden

De beroemde Britse Midden-Oostencorrespondent Robert Fisk is na een kort ziekenbed op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd vrijdag plots onwel. Dat meldt The Irish Times zondag. Fisk werkte decennialang in conflictgebieden voor The Independent, schreef zes boeken en won vele prijzen.

Fisks cv leest als een geschiedenisboek van de oorlogen en kantelpunten in Europa en het Midden-Oosten sinds 1972. Hij deed voor de krant The Times verslag van The Troubles in de jaren zeventig in Noord-Ierland, de Sovjet-invasie van Afghanistan, de Iraanse revolutie en de Irak-Iranoorlog. Hij kreeg uiteindelijk ruzie met deze krant en sloot zich aan bij The Independent, een krant die in 1986 werd opgericht.

Voor The Independent schreef hij vanuit Bagdad over de Eerste Golfoorlog. Hij was daar zeer kritisch op zijn collega-correspondenten die volgens hem verslag deden vanuit hun hotelkamers. Hij was een van de weinige westerse journalisten die Osama bin Laden interviewde. Fisk interviewde de Al-Qaidaleider drie keer in de jaren negentig.

Fisk deed tevens verslag van de oorlogen die de Verenigde Staten voerden in Afghanistan en Irak en was heel kritisch op de rol die de VS spelen in de wereld. Ook deed hij verslag van vijf Israëlische invasies, de Balkanoorlog (begin jaren negentig), de Algerijnse Burgeroorlog, de invasie van Koeweit door Saddam Hoessein en de ‘Arabische lente’ in 2011, meldt The Irish Times. Fisk kon stevig stelling nemen, wat hem veelvuldig op kritiek kwam te staan.

Tot het eind van zijn leven bleef Fisk werken als journalist. Zijn laatste stuk verscheen begin vorige maand op de site van The Independent. In 2019 verscheen er een documentaire over Fisk, This is Not a Movie. Hierin zei hij „Ik wil nog steeds weten wat er hierna gebeurt.”

Bekijk dit fragment uit 2011 na de dood van Osama Bin Laden waarin Fisk vertelt over zijn ontmoetingen met de Al-Qaidaleider: