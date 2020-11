Benjamin Kruithof wint Nationaal Cello Concours

De achtste editie van de Cello Biënnale Amsterdam werd een andere dan anders. Lang leek het tweejaarlijkse cellofestijn gewoon live door te kunnen gaan. Maar toen het kabinet een week voor de aftrap extra coronamaatregelen afkondigde, moest de programmering alsnog worden omgebogen tot een online-evenement.

Gelukkig kon het Nationaal Cello Concours, traditiegetrouw het spannendste onderdeel van de biënnale, doorgaan. In een wegens omstandigheden samengevoegde eerste en tweede ronde presenteerden elf in Nederland studerende cellisten tot 27 jaar zich maandag en dinsdag voor een achtkoppige jury onder het voorzitterschap van Sven Arne Tepl. Vrijdagavond was via een livestream de finale te volgen, met wegens het hoge niveau in de voorrondes niet drie maar vier finalisten.

Het verplichte programma loog er niet om, met onder meer een zeer virtuoze cellobewerking van Chopins Grande Valse Brillante (opus 18). In de eerste twee delen uit het Celloconcert van William Walton werden de vier solisten begeleid door het Calefax Rietkwintet. De knappe bewerking kwam uit de koker van (bas)klarinettist Jelte Althuis.

In het vrij te kiezen solostuk van na 1970 kozen drie van de vier finalisten voor werk van Krzystof Penderecki. Origineler was de keuze van de jonge Portugees Pedro Silva (Vierde prijs). In zijn vertolking van Luis Soldado’s volksmuzikale O homem das tres pernas waren techniek en lyriek volmaakt in balans.

De Luxemburger Tom Feltgen (Derde prijs) maakte indruk in het ‘Adagio cantabile’ uit Haydns Dertiende symfonie: serene kalmte, doorvoelde melodiek en poëtische vertelkracht. De jonge Nederlander Melle de Vries (witte broek, gebloemd overhemd, giletje) bleek een podiumbeest in de dop en won de Tweede prijs met onder meer een dwingend-meeslepende lezing van delen uit Penderecki’s Divertimento.

De Luxemburger met de Nederlandse achternaam Benjamin Kruithof ging voor de dubbel en won zowel de Eerste prijs als de publieksprijs. Terecht, want in alles wat hij speelde bleek Kruithof boven de noten te staan. Een wervelende Chopin, een razend spannende Penderecki, een betoverende Walton en Haydn in doorvoeld samenspel met respectievelijk Calefax en het Dostojevski Kwartet. Kruithof werd de muziek die hij speelde.

Finale Nationaal Cello Concours. Cello Biënnale Amsterdam. Gezien, 30/10, livestream.