Van Haga stapt over naar fractie Forum voor Democratie

Na maandenlang informeel te hebben samengewerkt stapt oud-VVD’er Wybren van Haga nu over naar de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Dat zei Van Haga zaterdagavond bij de presentatie van de kandidatenlijst van FvD voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Hij staat daarop op de achtste plaats.

Van Haga werd in september vorig jaar uit de fractie van de VVD gezet, omdat hij zich via zijn vastgoedbedrijf actief met z’n verhuuractiviteiten bleef bemoeien. Na eerdere incidenten met de VVD-fractie had hij juist afgesproken dat niet meer te doen. Het was niet de eerste keer dat Van Haga in opspraak was geraakt. Kort ervoor was hij aangehouden omdat hij met teveel alcohol achter het stuur zat. Thierry Baudet zei bij die gelegenheid dat Van Haga „absoluut niet” welkom was bij Forum voor Democratie. „Wij moeten niets hebben van zetelrovers.”

‘Vriend en ambtsgenoot’

Een half jaar geleden werd Van Haga niettemin openlijk lid van Forum. Sindsdien werkt hij in de Tweede Kamer al nauw samen met de partij; hij voert bij de debatten ook al geregeld het woord „namens Forum voor Democratie”. Zaterdagavond sprak Van Haga van een ”enorme leuke samenwerking”. „We hebben veel moties aangenomen.” Baudet kondigde hem aan als „onze vriend en ambtsgenoot”, en „de man die met ons strijdt in de Tweede Kamer”. Over zijn eerdere typering van Van Haga als „zetelrover” zei Baudet zaterdagavond: „We zijn zeer vergevingsgezind, flexibel en hij heeft zich driedubbel en dwars bewezen.”

Tot de andere opvallende namen op de kandidatenlijst van FvD behoren de Brabantse boer Jan Cees Vogelaar, voorman van het Landbouw Collectief, en voormalig LPF’ers Hans Smolders (10) en Joost Eerdmans (4). De eerste vrouw op de lijst – na de twee al bestaande Kamerleden Baudet en Theo Hiddema – is Nicky Pouw-Verweij. Zij is arts en zit sinds maart vorig jaar al voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer.

Op de lijst staan vooralsnog tien namen. Baudet kondigde aan dat de uiteindelijke lijst uit vijftig kandidaten zal bestaan. In de peilingen is FvD de laatste maanden flink gedaald. Volgens de Peilingwijzer, een afgewogen gemiddelde van de belangrijkste opiniepeilingen, staat Forum nu op 4 tot 8 zetels.