Staatssteun KLM opgeschort na weigeren vakbonden vijfjarig loonoffer

Het kabinet schort de staatssteun aan KLM op. KLM voldoet niet aan de voorwaarden die het kabinet stelt voor het uitkeren van de tweede tranche van het steunpakket. De luchtvaartmaatschappij kan daarom geen beroep doen op het resterende bedrag (ruim 2,4 miljard euro) van de staatslening en bankleningen waar de staat garant voor staat. Dat schrijven ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) zaterdag aan de Tweede Kamer.

Knelpunt is dat niet alle vakbonden van KLM zich willen verbinden aan loonmatiging voor de periode van het steunpakket, naar verwachting de komende vijf jaar. Twee FNV-bonden, voor grond- en cabinepersoneel, zijn daarover nog in beraad. Pilotenbond VNV weigert akkoord te gaan met een salariskorting voor vijf jaar. De andere vijf KLM-bonden zijn wel akkoord.

Vrijdag werd duidelijk dat het kabinet geen genoegen neemt met de akkoorden op hoofdlijnen die KLM met de bonden op 1 oktober heeft afgesloten. Daarin worden afspraken gemaakt over korting op arbeidsvoorwaarden. Voor de piloten lopen de afspraken tot maart 2022, voor het grond- en cabinepersoneel tot en met december 2022. In de voorwaarden van het kabinet voor de staatssteun staat echter dat de bijdrage van het personeel duurt voor zolang de steun niet is terugbetaald en beëindigd. De bonden zeggen nu dat het voor hen pas vrijdag duidelijk werd dat de akkoorden van 1 oktober niet voldoen aan de eisen van het kabinet.

Vakbonden

Om alsnog aan de eisen van het kabinet te kunnen voldoen, legde KLM vrijdagmiddag een aanvullende verklaring voor aan de bonden. In deze clausule verbinden de bonden zich aan een langlopende bijdrage van het personeel. Ze zeggen toe dat zij na afloop van de afspraken tot 2022 nieuwe afspraken zullen maken met dezelfde strekking. De verklaring moest uiterlijk zaterdag 12.00 uur ondertekend bij KLM worden ingeleverd. Vijf bonden voor grond- en cabinepersoneel, inclusief bonden voor technici en managers, deden dat.

Al op vrijdagmiddag liet Willem Schmid, voorzitter van de VNV, echter weten dat de piloten waarschijnlijk niet zouden tekenen. De VNV wil niet afwijken van de eerder gemaakte afspraken tot maart 2022, waarbij de piloten tot 20 procent van hun salaris inleveren. In een brief aan KLM-topman Pieter Elbers schrijft de VNV zaterdag: „De looptijd van het akkoord is passend bij de onzekere en volatiele situatie waarin de luchtvaart en KLM zich nu bevindt.”

Ook FNV Luchtvaart en FNV Cabine hebben de clausule niet getekend. De FNV schrijft in een verklaring: „Mocht er na 2022 noodzaak zijn om kosten langer verder te verlagen, dan zullen wij ons zoals altijd weer constructief opstellen.”

VNV en FNV vinden het onbegrijpelijk dat KLM een maand na het indienen van het herstructureringsplan bij het ministerie van Financiën met aanvullende eisen komt. KLM is kennelijk overvallen door een dreigende afwijzing van het plan, dat afgelopen donderdag door Financiën aan KLM is medegedeeld. Minister Hoekstra zegt dat vanaf het begin duidelijk is geweest dat loonmatiging voor de looptijd van de steun een voorwaarde was.

Op 26 juni maakte het kabinet het steunpakket voor KLM bekend, met een directe lening van 1 miljard euro en garanties voor bankleningen ter waarde van 2,4 miljard euro. Op 26 augustus heeft KLM 277 miljoen euro ontvangen als staatslening, en 665 miljoen euro als banklening. Voorwaarde voor de tweede tranche was goedkeuring van het herstructureringsplan, inclusief afspraken met de vakbonden, door het kabinet. Naast het steunpakket ontving KLM 331,5 miljoen euro in de eerste ronde van loonsubsidieregeling NOW.