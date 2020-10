Pilotenvakbond niet akkoord met KLM over vijfjarig loonoffer

Pilotenvakbond VNV gaat niet akkoord met het vijfjarige loonoffer dat KLM wil doorvoeren in reactie op de eis van minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). Dat laat de vakbond zaterdag weten. De acht KLM-vakbonden hadden tot 12.00 uur de tijd gekregen om de bezuinigingsronde goed te keuren. Hoekstra stelt het loonoffer als voorwaarde aan KLM om de beloofde 3,4 miljard euro staatssteun te kunnen ontvangen.

Om coronastaatssteun te ontvangen, moet KLM van het kabinet 15 procent bezuinigen, onder meer op het loon van personeel. De luchtvaartmaatschappij diende hier 1 oktober al een plan voor in, na moeizame onderhandelingen met vooral de pilotenvakbond. Volgens dit plan zouden piloten tot maart 2022 loon inleveren en grond- en cabinepersoneel tot januari 2023. Vrijdag liet Hoekstra weten de looptijd van het loonoffer voor beide groepen te kort te vinden.

De nieuwe eis van Hoekstra zorgt opnieuw voor wrijving tussen de vakbonden en KLM. VNV-voorzitter Willem Schmid zei vrijdag al tegen NRC dat de kans dat de VNV het vijfjarige loonoffer zou steunen „uitermate klein” is. Schmid: „Het akkoord dat wij met KLM op 1 oktober hebben gesloten voldoet aan de overheidsvoorwaarden. We zien geen reden om dat te wijzigen.” Die middag kwam KLM nog in een spoedberaad bijeen met de vakbonden in een poging tot een overeenkomst te komen.

Vakbond FNV, met grondpersoneel van KLM als leden, is nog in gesprek „met diverse ministers over de ontstane situatie bij KLM” en heeft de aanvullende verklaring ook nog niet getekend. De verwachting is dat de FNV vandaag alsnog akkoord gaat.

