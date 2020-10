Oppositiepartijen Tanzania eisen nieuwe verkiezingen

De twee grootste oppositiepartijen in Tanzania erkennen de uitslag van de presidentsverkiezingen eerder deze week niet. Dat laten zij zaterdag weten via Twitter. Vrijdag werd de autocratische president van het land, John Magufuli, herkozen met volgens de kiescommissie 84 procent van de stemmen. Oppositiekandidaat Tundu Lissu zou 13 procent van de kiezers achter zich hebben. Internationaal bestaat sterke twijfel over de betrouwbaarheid van de uitslag.

Oppositiepartijen Chadema en ACT-Wazalendo eisen nu nieuwe verkiezingen en roepen de internationale gemeenschap op de uitslag niet te erkennen. Freeman Mbowe, voorzitter van Lissu’s partij Chadema, zweept de bevolking via Twitter op maandag de straat op te gaan. ACT-Wazalendo sluit zich aan bij de oproep tot demonstraties, meldt persbureau Reuters.

De verkiezingen gingen niet alleen om de positie van de president, maar ook om de vorming van een nieuw parlement. De partij van Magufuli kreeg daarbij twee derde van de zetels in handen, genoeg om de grondwet aan te passen. De president wordt internationaal bekritiseerd om zijn autocratische leiderschap. Tientallen leden van de oppositie werden deze week gearresteerd, één belandde in het ziekenhuis met zware verwondingen.