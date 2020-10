‘Nog twee mannen opgepakt in verband met aanslag Nice’

De Franse politie heeft vrijdag nog twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanval in een kerk in de stad Nice een dag eerder. Dat melden internationale persbureaus en de regionale krant Nice-Matin op basis van bronnen. Donderdagavond zou al een 47-jarige man zijn opgepakt. Bij de aanval werden drie mensen gedood. De vermoedelijke dader, een 21-jarige Tunesiër, werd kort na de aanval neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis.

De vrijdag gearresteerde mannen zijn 35 en 33 jaar oud. Een van hen zou een dag voor de aanslag hebben afgesproken met de Tunesische hoofdverdachte. De andere werd aangetroffen in de woning van de 35-jarige verdachte tijdens een huiszoeking, aldus persbureau AFP. De man die donderdag al werd opgepakt zou in contact zijn geweest met de vermoedelijke dader en hem telefonisch hebben geholpen.

De Tunesische hoofdverdachte stak donderdagochtend in een basiliek in Nice een vrouw en de koster dood. Daarna viel hij een vrouw aan die zwaargewond wist te vluchten naar een nabijgelegen café. Zij stierf korte tijd later aan haar verwondingen. Het motief van de dader is vooralsnog onduidelijk. Volgens getuigen zou hij „Allahoe akbar” hebben geroepen tijdens de aanval, „God is groter” in het Arabisch.