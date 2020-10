‘Grieks-Orthodoxe priester neergeschoten in Franse stad Lyon’

In de Franse stad Lyon is zaterdag een Grieks-Orthodoxe priester neergeschoten. Dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De verdachte is op de vlucht geslagen. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt op Twitter van een „veiligheidsincident” in Lyon en waarschuwt iedereen het gebied te vermijden. De veiligheidsdiensten zijn aanwezig, aldus het ministerie.

Beauvau_Alerte Ministère de l’Intérieur - Alerte

Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. #ALERTE | Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à #Lyon Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. https://t.co/ZZxeTADcAF 31 oktober 2020 @ 16:01 Volgen

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Volgens persbureau AFP is de priester zaterdagmiddag rond 16.00 uur twee keer beschoten toen hij de kerk voor de dag wilde sluiten. Hij zou er slecht aan toe zijn. Ook is het motief van de schutter nog niet bekend.

De minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin laat op Twitter weten terug te keren naar Parijs voor crisisoverleg. Het is onduidelijk of het incident te maken heeft met de aanslag in Nice waar donderdag in een basiliek drie mensen werden doodgestoken. Donderdag had president Emmanuel Macron aangekondigd extra militairen in te zetten om gebedshuizen te beschermen. Het aantal militairen zou worden opgehoogd van drieduizend naar zevenduizend. Ook zouden vanaf maandag zevenduizend extra politieagenten worden ingezet.

Opgelopen spanningen

De afgelopen dagen liepen de spanningen in en rond Lyon op tussen de Turkse en Armeense gemeenschap naar aanleiding van het conflict in de betwiste regio Nagorno-Karabach in Azerbeidzjaan waar voornamelijk etnische Armeniërs wonen. Nadat Franse Armeniërs de A7-autosnelweg hadden geblokkeerd, trokken honderden Franse Turken, waaronder leden van de extreemrechtse Grijze Wolven, naar Décines, waar veel Armeniërs wonen. Zij riepen: „Dit hier is Turkije”, en „Waar zitten de Armeniërs”. Ze werden tegengehouden door de politie. Armeniërs zijn orthodoxe christenen zoals ook de priester van de kerk in Lyon, die de Griekse nationaliteit heeft.