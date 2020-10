Dodental aardbeving Turkije en Griekenland opgelopen tot 26

Het dodental in Turkije en Griekenland als gevolg van de aardbeving die vrijdag plaatsvond in de Egeïsche Zee is opgelopen tot 26. De Turkse autoriteiten melden zaterdagochtend 24 doden en zeker achthonderd gewonden. Op het Griekse eiland Samos kwamen twee tieners om het leven doordat een muur instortte, aldus internationale persbureaus.

Vooral de regio rondom de stad Izmir, aan de westkust van Turkije, werd zwaar getroffen. Reddingswerkers zijn daar bezig met het zoeken naar overlevenden onder het puin van ingestorte gebouwen, onder meer met reddingshonden en helikopters. Slachtoffers worden opgevangen in geïmproviseerde tentenkampen en moskeeën.

De aardbeving vond vrijdagmiddag plaats en had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in zee, ruim dertig kilometer van de Turkse westkust. Na de zeebeving, op ongeveer zestien kilometer diepte, waren er honderden naschokken.

Griekenland en Turkije hebben elkaar noodhulp aangeboden en ontvingen steunbetuigingen van onder meer Rusland en Duitsland. Frankrijk heeft aangeboden de landen bij te staan waar dat nodig is.