Politie maakt einde aan meerdere illegale feesten van jongeren

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in meerdere plaatsen een einde gemaakt aan illegale samenkomsten van jongeren. Onder meer in Rotterdam en het Gelderse Angerlo werden feestgangers bekeurd.

In Rotterdam beëindigden agenten een studentenfeest en bekeurden 27 aanwezigen voor het overtreden van de coronaregels. De politie trof de studenten verstopt onder bedden, op het dak en in de tuin aan, meldt regionale omroep RTV Rijnmond. In Dordrecht kregen negentien jongeren volgens persbureau ANP een bekeuring omdat zij waren samengekomen op een skatebaan. Ook zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan het drinken van alcohol op straat en wildplassen.

En ook in Angerlo in Gelderland bekeurden agenten circa twintig jongeren vanwege een illegaal samenzijn, meldt de eenheid Gelderland op Twitter. De politie kreeg een tip via Meld Misdaad Anoniem en heeft door de inval naar eigen zeggen „voorkomen dat het een groter feest werd”.

Vrijdag meldde de politie Rotterdam dat tien agenten die vorige week een illegaal feest op een boot in Alblasserdam afbraken, nu in quarantaine zitten. Een van de feestgangers bleek besmet te zijn met het coronavirus.