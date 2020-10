Britse acteur Sean Connery (90) overleden

De Britse acteur Sean Connery is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, meldt BBC zaterdag. Sir Sean Connery, geboren in Schotland, was de eerste acteur die geheim agent James Bond vertolkte in de beroemde filmreeks en deed dat zeven keer. Ook won hij een Oscar voor zijn rol als agent in The Untouchables (1988).

Connery, geboren in de Schotse hoofdstad Edinburgh in 1930, werkte begin jaren vijftig als hulp achter de schermen bij theaters. Zijn eerste podiumwerk deed hij in 1953, toen hij een kleine rol in een toneelstuk kreeg. Eind jaren vijftig brak hij door in de filmwereld. Naast de James Bond-reeks vergaarde hij ook faam door zijn rollen in The Hunt for Red October (1990) en The Rock (1996).

Connery werd in 2000 geridderd door koningin Elizabeth. Afgelopen augustus was zijn negentigste verjaardag.