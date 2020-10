Ajax wint met 5-2 van Fortuna Sittard, Vitesse wint van Willem II

Ajax heeft Fortuna Sittard zaterdag met 5-2 verslagen. Vitesse won met 3-1 van Willem II. Voor de Amsterdammers scoorde Davy Klaassen scoorde tweemaal. Invallers Brian Brobbey, Dusan Tadic en Quincy Promes troffen eveneens doel. Ajax scoorde drie keer uit een strafschop.

Brobbey debuteerde in de hoofdmacht van Ajax. De 18-jarige Amsterdammer had slechts negen minuten nodig voor een doelpunt. Fortuna Sittard nam al na zeven minuten de leiding via een treffer van George Cox, die in blessuretijd ook met een prachtig schot de eindstand bepaalde. Ajax speelde een matige wedstrijd in aanloop naar het uitduel van dinsdag met het Deense FC Midtjylland in de Champions League. Rechtsback Noussair Mazraoui viel uit met een pijnlijke enkel.

Vitesse

Vitesse draaide in Tilburg zaterdag in de tweede helft een achterstand om naar 1-3. Willem II leidde bij rust door een doelpunt van Ché Nunnely, die dit seizoen nog niet tot scoren was gekomen. Vitesse kwam na een klein uur op 1-1 door Loïs Openda, die een voorzet via de paal zo achter Willem II-keeper Jorn Brondeel - de vervanger van de geblesseerde Robbin Ruiter - zag verdwijnen.

Kort na het fortuinlijke doelpunt van Openda schoot de Albaniër Armando Broja fraai raak. Broja is met vier doelpunten clubtopscorer van Vitesse. Het laatste doelpunt kwam in de 85e minuut op naam van invaller Patrick Vroegh, die van buiten het zestienmetergebied met links doeltreffend uithaalde. Vitesse heeft dit seizoen alleen nog maar verloren bij Ajax, dat de Arnhemmers op doelsaldo voorblijft. (ANP)