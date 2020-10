Woke en de Wappiebode

Met erbarmen denk ik ’s zomers soms aan de scenaristen van het Sinterklaasjournaal. Dit jaar was hun opgave natuurlijk pas echt hels. En als klap in het gezicht krijgen ze nu te horen dat Google advertenties met roetveegpieten verbiedt. Roetveegpiet! Na jarenlange strijd hebben we dat compromiswezentje opgetuigd, die brave vredesstichter, uit het glibberigste aller geitenpaadjes tevoorschijn gestrompeld. En daar staat Google, en snijdt hem de strot door.

Waar wokeness overgaat in het ijlen van slapelozen is verzet een plicht. Want het gaat om veel meer dan Piet. Het gaat om Facebook dat panisch de borsten kuist van Rubens of Ed van der Elsken. Het gaat om Twitter dat bij sommige retweetpogingen ineens gaat vingerzwaaien: „Kopregels vertellen niet het hele verhaal.”

Het Amerikaanse accent blaft je tegemoet. En dat is het probleem. YouTube, Facebook en Twitter ervaren we als onze publieke ruimtes, als onze hoogsteigen stadspleinen vol vrolijkheid en kolder, met scheldpartijen, reclames, nieuwsomroepers, straatartiesten, dronken gebral, graffiti, condoleances en kattenfilmpjes. In werkelijkheid zijn het krappe straatjes op Amerikaans grondgebied. Benepen autoriteiten loeren uit obscure wachttorens.

Lange tijd waren onze Nederlandse films, toneelstukken en stranden net iets bloter, onze drukkerijen net iets gedurfder, ons debat net iets provocerender dan elders op aarde. Nu is het podium mondiaal, en dat botst met de lokale moraal. Het voelde pijnlijk, hoe het de platformen van Lange Frans door YouTube ook door verstandige zielen werd gevierd als een triomf. Natuurlijk verkondigde hij kul, maar ik dacht in het land te wonen van Theo van Gogh en Spinoza, van Komrij en Multatuli.

Ik dacht dat we geloofden in zelfdenkende burgers. Complotgekken breng je niet van hun geloof door ze verder te isoleren en hun uitingskanalen af te snijden. Dat zijn primitieve dictatorreflexen. Dat is hoe de wereld van Erdogan reageert op die van de vrije Europese expressie. Door ‘desinformatie’ te weren claimen Amerikaanse techreuzen patent op de waarheid. Van bovenaf. De Europese methode was altijd omgekeerd: roep maar, wees open, zodat individuen zelf hun waarheid vormen. Amerika praat tegen kleuters, Europa tegen volwassenen.

Ik dacht in het Europa te wonen met een wettelijk recht ‘to offend, shock or disturb’ met je meningen. Nou, dat doen ze, die viruswappies. Door hun Wappiebode gewoon in de schappen te zetten, springen boekhandelaren in de bres voor onze traditie van persvrijheid. Prima, zegt minister Ollongren, maar leg hem wel naast de Fabeltjeskrant. Ik zou zeggen: naast de Charlie Hebdo. Nu de sociale media kolonies van wokeness blijken, is de papieren kiosk een vrijplaats om te koesteren. Het zijn getikte wappies, maar het zijn wel ónze getikte wappies.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.