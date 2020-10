We hebben geen zelf – virtual reality zet het ego op losse schroeven

Jezelf heb je altijd bij je, denken we. Maar wie of wat dat zelf eigenlijk is weten we nauwelijks. Want de hersenprocessen aan de basis van dat zelfbesef zijn juist niet toegankelijk voor dat zelf. En dáárom is ons zelf zo, tja, vanzelfsprekend. In ons hoofd ervaren wij alleen de uitkomsten van die uitgebreide hersenmachinerie. Het proces blijft verborgen.

Ál die neurale feedbackloops en prioriteitbepalingen waarmee miljarden hersencellen de actuele toestand van ons lichaam, de relevante ontwikkelingen in de buitenwereld en de resultaten van ons eigen handelen permanent bijhouden en bijwerken, en het enige dat wij er zelf van ervaren is het eindresultaat: een stabiel model van onszelf in de wereld. Onder normale omstandigheden lijkt daarom dat zelf – die geestelijke kern waarin alle beslissingen en ervaringen lijken te worden samengebald – een stabiele aanwezigheid in het centrum van ons leven en ons denken, het alfa en omega van onze wandel door het leven.

Maar al sinds een jaar of vijftien blijkt uit relatief simpele neurologische experimenten dat een klein duwtje al voldoende is om dat ‘zelf’ uit evenwicht te brengen en tijdelijk te veranderen. Lichamelijk maar ook sociaal. Ineens voel je je een klein kind, heb je een andere huidskleur, of heb je zes vingers. Ben je dan nog wel de oude?

Zelfs de ervaring van je persoonlijkheid kan veranderen, zo werd een paar maanden geleden gepubliceerd door onderzoekers van het Karolinska Instituut in Stockholm. Daar kregen proefpersonen met virtual reality een overtuigende illusie dat ze ineens het lichaam van een goede vriend hadden. Hun eigen inschatting van hun persoonlijkheid schoof daarbij duidelijk op in de richting van die van hun nu ineens wel héél nabije vriend. Ook de werking van het geheugen bleek te worden beïnvloed door de nieuwe toestand. Hoe sterker de illusie van het veranderde lichaam, hoe beter de proefpersonen scoorden op een onverwachte geheugentest, allemaal tijdens die VR-sessie.

„Dat die coherentie van het lichaam en geest ook het geheugen beïnvloedt, hebben we nog niet eerder zo gezien”, zegt hoofdonderzoeker Pawel Tacikowski in een Zoomgesprek vanuit Los Angeles, waar hij nu verblijft. En dus niet het kortetermijngeheugen, maar het episodische geheugen, ook wel autobiografische geheugen genoemd, de grote innerlijke machine die ons leven van jeugd tot ouderdom zijn eigenheid geeft. Tacikowski: „In deze verrassingstest naar woorden die je eerder in de VR-sessie hoorde, zie je natuurlijk niet die rijkheid van herinneringen die je vindt in een vrije test waarin je vertelt wat je je allemaal van iets herinnert. Maar toch: dit is echt episodisch geheugen want ook hier is het de herinnering aan iets wat je hebt meegemaakt.”

Depersonalisatie

Tacikowski wijst erop dat ze hetzelfde verband tussen incoherentie en slechter geheugen ook in een ander deel van het experiment werd aangetroffen: waarin de sensorische VR-input van het eigen lichaam drie seconden vertraagd werd. „In de kliniek zien we zoiets ook bij depersonalisatie, als mensen zich ‘niet voelen als zichzelf’, alsof hun lichaam niet van hen is. Ook zij hebben geheugenproblemen als ze zo zijn, dat ze zich daarvan niet alle details meer kunnen herinneren.” Het is allemaal nog lopend onderzoek, zegt hij. „We zijn allemaal onderdelen van verschillende disciplines aan elkaar aan het leggen om het ego als een voortdurend geüpdatet model in beeld te brengen. Het is allemaal erg contra-intuïtief: dat wij geen directe toegang tot de wereld en onszelf hebben en dat ons brein altijd werkt met een voortdurend aangepast modél van de wereld.”

Het gaat bij de experimenten om steeds geavanceerdere varianten van de rubberhandillusie. De techniek begon in 1998, nog zonder VR-brillen, met een rubberhand die voor je op tafel ligt, met je echte hand onder tafel. Als dan de rubberhand zichtbaar op precies dezelfde manier wordt aangeraakt als je echte hand buiten beeld, wordt het brein in de waan gebracht dat dit rubber ding tot het eigen lichaam behoort. Ook de synchronisatie van de (toegevoegde) hartslag in een ‘ander’ met de eigen hartslag versterkt de identificatie.

En zo werden veel gemanipuleerde identificaties bedacht: met gezichten van een ander, voeten, monden, complete lichamen, enzovoorts. Proefpersonen kunnen ook worden voorzien van de illusoire ervaring van een ander lichaamsgewicht, een derde arm, en zelfs een staart of een zesde vinger.

Een andere actieve onderzoeker in dit groeiende veld is Lara Maister van de Universiteit van Bangor in Noordwest-Wales. „Toen ik voor het eerst van die rubberhandillusie hoorde, geloofde ik het gewoon niet. Maar nu werk ik zelf negen jaar in dit veld. ”, zegt Maister, via een Zoomverbinding vanuit Wales. „En ik zie steeds meer bewijs voor hoe sterk de veranderingen in de belichaming (embodiment) effect hebben op hogere niveaus van ons denken.”

Als je bijvoorbeeld mensen in zo’n experiment een kinderlichaam geeft, zie je ook nog daarna de effecten, vertelt ze „Ze associëren zich bijvoorbeeld meer met kinderdingen. Je ziet ook dat je door dat embodiment ook opvattingen over ras kunnen veranderen, alleen al doordat je even een andere huidskleur had. Dat vervaagt wel weer door de gewone ‘input’.”

Gezicht van de moeder

Maister publiceert veel. Dit jaar bijvoorbeeld over hoe makkelijk baby’s hun eigen gezicht gelijkstellen aan het gezicht van hun moeder en ook meldde ze dit jaar wat er gebeurt als je mensen de illusie geeft dat ze een onzíchtbaar gezicht hebben (doordat tegelijk het eigen gezicht én een onzichtbaar gezicht in de VR-spiegel werd aangeraakt met een kwastje). Daardoor verandert hun sociale persona, want die proefpersonen letten in het experiment veel minder op wie er allemaal naar hen kijkt. En Maister publiceerde dit jaar over hoe in de beleving van seksueel genot het eigen lichaam en dat van de partner enigszins lijken te versmelten. Dit keer niet met VR, maar met vragenlijsten. Haar artikel The Erogenous Mirror: Intersubjective and Multisensory Maps of Sexual Arousal in Men and Women toont grote overeenkomsten tussen het eigen lichaam en dat van de seksuele partner in de plekken die als opwindend worden ervaren – om aangeraakt te worden of (bij de ander) zelf aan te raken. Aanraking van of kijken naar de ander roept dan in het brein dezelfde representatie op als hetzelfde bij het eigen lichaam. Maister: „Bij geliefden is de fuzziness van de grens tussen de lichamen waarschijnlijk het grootst.”

Allicht is het lichaam de basis van het zelfgevoel, maar volgens Maister is niet één niveau het belangrijkst. „Je hebt je ledematen én je bent lid van een sociale groep. Ik zie het zelf als een soort driehoek: een brede basis van het lichamelijke zelf en dan verder naar boven het sociale deel en bovenin de filosofische overwegingen. Verandering van één aspect zie je terug in andere delen.” Dat zie je pas als er iets misgaat of als je in een experiment kunstmatig iets gaat veranderen. Maister: „Het brein streeft voortdurend naar coherentie. Context is alles, het brein is extreem kneedbaar. Verandert er iets? Dan wordt het geïntegreerd: alles up-to-date. alles coherent.”

Van al dat updaten kúnnen we niet eens bewustzijn hebben, zegt Maister. „Dan zouden we niet kunnen functioneren. Zoveel input kunnen we niet bewust verwerken, alleen al van waar precies je ledematen zijn. Er zijn mensen met een hersenbeschadiging waardoor ze niet langer automatische feedback van hun been krijgen. Die moeten dan opnieuw leren lopen, waarbij voortdurend naar hun voet moeten kijken, voor bewuste feedback. Anders vallen ze.” Ze kent nog een goed voorbeeld: „Op sociaal niveau kan je dat een beetje zien met mensen met autisme. Die krijgen ook geen automatische update van de sociale wereld om hen heen. Simpel gezegd: dat een vochtig oog treurnis betekent is bij hen niet automatisch duidelijk.”

Je lichaamservaring wordt dus door het brein voortdurend aangepast, aldus Maister. „Dat jouw lichaamsbeeld dan even overlapt met dat van een ander is vrij normaal. De een heeft sneller zo’n overlappend beeld met andermans lichaam dan de ander, maar als we bijvoorbeeld iemand zien die zich snijdt, voelen we vaak die pijn ook zélf. Emotie van anderen beweegt ons ook.”

Die experimenten zijn allemaal maar benaderingen van een werkelijkheid die we in feite allang kennen, zegt ook Thomas Metzinger, filosoof aan de Gutenberg Universiteit in Mainz en schrijver van het in 2010 verschenen boek De Egotunnel. Hersenonderzoek en de mythe van het zelf. In de begintijd was hij ook persoonlijk betrokken bij experimenten, zoals in 2007 toen hij samen met pionier Olaf Blanke uit Zwitserland in Science publiceerde hoe mensen dankzij VR hun bewustzijn in een ander lichaam leken te positioneren – nu een normale experimentele procedure „De wereldpers sprong er bovenop, alsof we een échte out of body-ervaring hadden gecreëerd.” En hij weet echt wel wat een echte uittredingservaring is, zegt de filosoof. „Ik kreeg een keer een auto-ongeluk, en toen zag ik mijzelf van bovenaf, ik voelde geen pijn.” Zijn brein gaf hem wat hij nodig had: begrijpen wat er aan de hand was. „Ik dissocieerde even van mijn gevoelens.”

Eigenlijk snapt Metzinger de opwinding niet, zegt hij in een videoverbinding vanuit Mainz. Want wat is nou normaler dan die versmelting van lichamen? „Iedereen weet hoe het is met andere lichamen te versmelten, al is het vaak intuïtieve kennis. Het gebeurt bij dansen, bij seks, bij soldaten die precies in de pas lopen en nog veel meer. We weten het en waarderen het. Wie lang getrouwd is, wordt meer hetzelfde, door al die duizenden keren samen lopen, eten, praten. Een moeder die borstvoeding geeft ervaart het ook. In ons zelfmodel resoneert die nabijheid. Wat kan je anders verwachten?”

Net als veel ‘body swap’-onderzoekers ziet ook Metzinger mogelijkheden voor psychotherapie met lichaamsverandering via VR. „Het wordt ook al gedaan. In Barcelona gebruiken ze het in de behandeling van mannen die hun vrouw mishandelden. De crimineel krijgt dan een avatar van een kleine vrouw die fysiek wordt lastiggevallen door een grote man: Kijk naar mij! Houd je mond! Zo kan hij dat dan ook voelen.”

Sociaal sterven

Dat in het onderzoek van Tacikowski vrienden worden gebruikt om van lichaam ‘te wisselen’ noemt Metzinger slim bedacht. „Maar dat is natuurlijk óók wat er voortdurend in de echte werkelijkheid gebeurt, dat je in het contact met je vrienden voortdurend je eigen zelf-model aanpast en ijkt op hun reacties. Dáár heb je vrienden voor: om je eigen zelf stabiel te houden. Ik was zonet bij mijn moeder, die in de tachtig is. Om coherent te blijven is ze tegen mij eindeloos herinneringen aan het repeteren. Om niet te vergeten.”

En dan wordt Metzinger een beetje somber. „Dáárom is de social distancing door covid voor veel mensen erg pijnlijk. Er zijn veel niveaus van sterven. Je kan ook sociaal sterven, als je niet de gewone body swap doet, omhelzen van een goede vriend!” Hij legt een verband met veel samenzweringstheorieën „Want deze toestand wordt giftig voor het zelfmodel, ook in deze tijd waarin alle informatie zo snel gaat, daar moet het brein ook iedere keer wat mee. Het gaat te snel. Ik denk daarom dat er een connectie is tussen dit proces van vervreemding en de covid-ontkenners. Voor het brein is stabiliteit het belangrijkste, waarheid is van secundair belang. Het is soms beter voor het brein om een illusionair model met bizarre interpretaties te volgen, om zichzelf stabiel te houden.”

Ik zeg al dertig jaar dat we geen zelf hebben Thomas Metzinger filosoof

Als het zelf zich over zoveel niveaus uitstrekt, waarvan de meeste ook nog eens onbewust zijn, kun je je afvragen wát het zelf dan eigenlijk nog is. Metzinger: „Tja, ik zeg daarom al dertig jaar dat we geen zelf hebben, maar daar wordt niet naar geluisterd. We hebben nu geen zelf, we hebben een zelf-modél. Er is geen ego, er is een multilevel proces, dat coherent moet blijven op alle niveaus. Ons zelf is een zelfrepresentatie van het lichaam, maar het is een concept, je vindt het nergens in het lichaam.” Het is moeilijk te beseffen, dat begrijpt Metzinger ook wel. „In veel theorie bij de body-swapexperimenten wordt heel naïef een scheiding gelegd tussen het lichamelijk zelf en het hogere zelf. Maar er is helemaal geen lichamelijk zelf. Er is alleen een model dat het brein hanteert voor dat lichamelijke zelf. Wat je nodig hebt is een soort mathematisch holistisch model. Ik vrees dus dat het in de taal van de wiskunde zal moeten, al die coherentie.”

Misschien dat de verspreiding van de virtual reality iets kan veranderen. Metzinger, weer optimisch: „Heb je het weleens gedaan? Dat gaat echt effect hebben. Ik heb een keer 25 minuten VR gedaan en ik hield ermee op omdat ik het saai vond. Maar op weg naar huis bleef alles minutenlang onwerkelijk! Miljoenen zullen dat gaan beseffen: ons model van de wereld is niet de wereld zelf. We bekijken álles door een model, dat besef je dan. It will shatter their world-view.” VR kan zo een natuurlijke revolutie in het nadenken over onszelf en de wereld gaan betekenen, denkt Metzinger. „Misschien dat mensen dan beter begrijpen wat die gekke filosoof bedoelt. De techniek gaat tonen wat we tot nu hebben genegeerd. Een culturele revolutie over het zelf en de wereld. In ieder geval zullen dan ouders er over moet gaan praten met hun kinderen, als die hun VR-bril even hebben afgezet.”