Walmart haalt tijdelijk vuurwapens uit schappen na onrust in Philadelphia

De Amerikaanse winkelketen Walmart haalt in duizend vestigingen tijdelijk alle vuurwapens en ammunitie uit de schappen. Dat meldden Amerikaanse media donderdag. Aanleiding voor het besluit is de onrust in de stad Philadelphia eerder deze week. Hoewel de vuurwapens in de betrokken winkels niet meer zichtbaar zijn, zijn ze er op aanvraag nog wel te koop.

Walmart zegt het besluit te hebben genomen als voorzorgsmaatregel om „de veiligheid van onze medewerkers en klanten” te kunnen garanderen. In ongeveer de helft van de 4.700 winkels van de keten worden vuurwapens verkocht. Daarmee is Walmart een van de belangrijkste verkooppunten van wapens in de VS. Het is niet duidelijk wanneer de vuurwapens terugkeren in de schappen.

De afgelopen jaren haalde Walmart al meermaals wapens uit de schappen, na dodelijke schietpartijen op scholen of wanneer maatschappelijke spanningen opliepen. De laatste keer was gedurende de Black Lives Matter-protesten in juni, naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld.

De onrust in Philadelphia in de staat Pennsylvania ontstond enkele dagen geleden in reactie op het nieuws dat twee agenten een 27-jarige zwarte man hadden doodgeschoten. Beelden van de schietpartij werden op internet gedeeld, waarop betogers de straat op gingen uit protest tegen dit nieuwe politiegeweld. Maandag en dinsdag liepen vreedzame betogingen uit op confrontaties met de politie. Winkels in de stad werden geplunderd en er werden meer dan tweehonderd arrestaties verricht. Woensdagavond was het na instellen van een avondklok weer rustig in de stad.