Waarom Rutte verantwoordelijk is voor het gedrag van de Koning

Dagenlang overheerste de vakantie van de koning het nieuws. Maar, hij is niet degene die verantwoordelijk is. Dat is premier Rutte, het gedrag van de Koning valt onder zijn ‘ministeriële verantwoordelijkheid.’

In deze Haagse Zaken leggen we je uit hoe het daar mee zit. Je hoort van Mark Kranenburg en Titia Ketelaar hoe die ministeriële verantwoordelijkheid ontstaan is, welke leden van de koninklijke familie er onder vallen en hoe in het verleden andere premiers in de problemen kwamen.