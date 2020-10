Italië zag hem als gelukszoeker. Maar in Nice bleek hij een terrorist

Op de foto die de Italiaanse autoriteiten in september van hem maakten, is hij nummer 104. Brahim Aouissaoui, 21 jaar, kort geknipt haar, een baardje om zijn kin, een glimlach. Een gelukszoeker uit Tunesië, leek het, zoals er dit jaar al zo veel zijn gekomen. Zijn naam kwam niet voor in de databases. Daarom werd hij op 9 oktober de straat op gestuurd, met de opdracht binnen zeven dagen Italië te verlaten. Nog geen drie weken later doodde hij drie mensen in een kerk in Nice.

Er zijn nog veel vraagtekens, maar de hoofdlijnen van Aouissaoui’s reis zijn al snel te reconstrueren. Medio september is hij op een bootje met tegen de dertig andere Tunesiërs vertrokken uit de havenstad Sfax, de tweede stad van Tunesië. Mensensmokkelaars daar profiteren van de moeilijk te controleren kust en de vermeende grotere omkoopbaarheid van de plaatselijke politie.

Aouissaoui is een van de velen. In juli van dit jaar is een nieuwe stroom bootmigranten vanuit Noord-Afrika naar Zuid-Italië op gang gekomen. Opvallend is dat veruit de grootste groep uit Tunesië komt. Van de 27.190 bootmigranten dit jaar die tot donderdag in Italië zijn aangekomen, hebben er 11.195 de Tunesische nationaliteit.

Op één dag 26 boten

Zoals veel mensen uit Tunesië vertrekt Aouissaoui op een kleine maar zeewaardige boot, niet op een onbetrouwbare rubberboot, zoals veel migranten uit Libië. Hij bereikt daarmee op 20 september het eilandje Lampedusa, bijna tweehonderd kilometer verderop, minder dan de helft van de afstand naar Sicilië. Het is die zondag druk in Lampedusa: mooi weer, weinig wind. Er worden 26 boten geteld, met ruim driehonderd migranten – bijna allemaal uit Tunesië.

De burgemeester van Lampedusa had al eerder alarm geslagen dat alle opvangmogelijkheden op het kleine eiland uitgeput zijn. Rome besluit twee vliegen in één klap te slaan: een grote veerboot huren om migranten eerste opvang te kunnen bieden en hen twee weken in quarantaine te houden.

Nadat Aouissaoui is geregistreerd (naam, nationaliteit, geboortedatum) en foto’s en vingerafdrukken zijn genomen, gaat hij op 25 september met andere migranten op Lampedusa aan boord van de veerboot Rhapsody. Daar zitten dan al een paar honderd migranten die zijn opgepikt in Siciliaanse havens. Hij vraagt geen asiel aan.

Brahim Aouissaoui, de 21-jarige Tunesiër die verdacht wordt van de aanslag in Nice Foto via EPA

Het schip vaart onder auspiciën van het Rode Kruis en zet koers naar Bari.

Italië probeert migranten die om de een of andere reden zijn geregistreerd, te scheiden van migranten met een blanco dossier. Aouissaoui hoort bij de tweede groep. Hij is nog niet eerder in aanraking gekomen met autoriteiten in Italië of Tunesië, zo wordt opgemaakt uit het ontbreken van informatie over hem. Hij blijkt negatief bij een coronatest en mag op 9 oktober weg, een dag nadat de Rhapsody in Bari is aangekomen. Hij heeft dan twee Italiaanse documenten: een aanklacht wegens illegaal binnenkomen van het land, en een papier waarop staat dat hij binnen zeven dagen het land moet verlaten.

Er staan zo’n tienduizend Tunesiërs op de ‘wachtlijst’ voor uitwijzing uit Italië

Dit gegeven wordt deze vrijdag meteen politiek uitgebuit door Matteo Salvini van de Lega, voorstander van een hardere lijn tegen migranten. „De Italiaanse premier en minister van Binnenlandse Zaken hebben de morele verantwoordelijkheid voor wat is gebeurd in Nice”, twittert hij.

Anderen wijzen erop dat Italië weliswaar terugkeer-akkoorden heeft gesloten met Tunesië, maar dat het gaat om maximaal tachtig per week en mensen met een strafblad – terwijl er ongeveer tienduizend Tunesiërs op de ‘wachtlijst’ voor uitwijzing staan.

De Italiaanse autoriteiten zijn nu aan het praten met migranten die samen met Aouissaoui op de veerboot hebben gezeten. Zij hebben verteld dat de jonge Tunesiër veel aan het bellen was onderweg – met wie, dat is niet meteen duidelijk of bekend gemaakt. Mogelijk geeft het onderzoek daarnaar informatie over de vraag of Aouissaoui handlangers heeft gehad, en waar.

Eerdere terreurdaden

In Italië roept de aanslag in Nice meteen herinneringen op aan twee eerdere terreurdaden. In 2011 was de Tunesiër Anis Amri naar Italië gekomen als bootvluchteling. Hij heeft daar enige tijd gevangen gezeten en is toen doorgereisd naar Duitsland. In december 2016 doodde hij twaalf mensen bij een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Vier dagen later werd hij, op de vlucht, doodgeschoten in Milaan. In maart 2018 zijn in Midden- en Zuid-Italië vijf Tunesiërs gearresteerd die ervan worden verdacht deel uit te maken van het netwerk van Amri.

Lees ook deze analyse over de Franse reactie op de aanslag

Ook de dader van een aanslag in oktober 2017 in Marseille, Ahmed Hanachi, kwam uit Tunesië en heeft jarenlang in Italië gewoond voordat hij in de Zuid-Franse havenstad twee mensen met messteken om het leven bracht. Een aantal familieleden van Hanachi is daarna gearresteerd.

Hoe Aouissaoui van Bari naar Nice is gekomen, is nog onduidelijk. Mogelijk heeft hij de trein genomen naar het noorden. Aan de Frans-Italiaanse grens bestaat een aantal smokkelroutes. Soms lukt het ook via het treinspoor of de snelweg het land in te komen, ondanks de controles door de Franse politie. Die zegt per dag enkele tientallen mensen zonder geldige papieren terug te sturen naar Italië.

Met medewerking van Faïrouz ben Salah in Tunesië