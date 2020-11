‘Wie Kerst als dwangbuis ziet, kan nu ontsnappen’

We hebben dit jaar een risico-kerst, zegt familie-therapeut en publicist Else-Marie van den Eerenbeemt. „Corona hangt in de boom.” Kerst is een familiefeest dat in de meeste families met vaste rituelen gevierd word. Dat is in coronatijd allemaal wankel en onzeker. De vraag die leeft: Hoe gaan we dat doen dit jaar?

CV

Else-Marie van den Eerenbeemt (1946) is familietherapeut, docent en publicist. Ze schreef verschillende boeken over familie-en andere relaties, waaronder De liefdesladder: over familie en nieuwe liefdes (2003). Ze geeft ook lezingen en workshops.

Niet vieren?

„Kerst moet dit jaar anders dan andere jaren. Er zullen zeker mensen zijn die het niet gaan vieren en daar opgelucht over zijn. Voor hen is corona een escape. Eindelijk eens Kerstmis waarbij iedereen zijn eigen gang kan gaan en er niets hoeft. Maar voor de meeste mensen is het écht belangrijk. Zij zoeken naar alternatieven.”

Wat kun je doen?

„Ik hoor creatieve oplossingen. Een ouder echtpaar met vier volwassen kinderen dat vijf huisjes heeft geboekt op een recreatiepark, voor elk huishouden één. Opa en oma gaan dan om beurten bij iedereen langs, met kerstcadeaus en lekkers. Oma had al bedacht dat ze, heel romantisch, een lantaarn zou meedragen. Het is een mooi en ontroerend concept, maar het is ook dwingend. Stel, er zit een schoondochter bij die er geen zin in heeft. Je onttrekken is heel moeilijk.”

Lees ook: Doe ons maar een extra kerstboom dit jaar

En lang niet voor iedereen haalbaar. Wat dan?

„Het idee van ‘langsgaan’ is wel bruikbaar in coronatijd. Iedereen aan één tafel kan niet. Een ‘blokjeskerst’ waarbij iedereen apart van elkaar de ouders bezoekt, wordt ook afgeraden. Maar je hóeft niet binnen te komen. Hang kerstlampjes in je auto en breng het kerstdiner naar je ouders. Als er meer kinderen zijn, kan ieder maken waar hij of zij goed in is. De een brengt een pan kerstsoep, de ander een deel van de kalkoen, de derde het toetje. Een beetje Dickens-achtig.”

Is een kerstquarantaine een goed idee?

„Het gaat ver om je minstens tien dagen af te zonderen om Kerst te vieren. Dit wakkert ook schuldgevoelens aan. Want de zoon die het zich niet kan permitteren twee weken van zijn werk weg te blijven, kan er dan met Kerst niet bij zijn. En de ‘heilige boontjes’ gaan in quarantaine, want die hebben het wél over voor pa en moe. De dochter die in het ziekenhuis werkt, moet die dagen ‘heilig’ worden verklaard.”

Lees ook dit interview : Zo voorkom je dat je samen met de afgedankte kerstboom op straat belandt

Ouders zijn ook bijna heilig?

„Ouders zijn altijd belangrijk. Nu misschien nóg belangrijker. Iedereen is bang om ouders te besmetten en te verliezen. Zijn de ouders op leeftijd, dan is er altijd het sluimerende idee van ‘de laatste kerst’. Dat gevoel is nu nog pregnanter.”

Kan corona Kerst ook positief beïnvloeden?

„De dreiging komt van buiten. We lijden er allemaal onder. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Deze Kerst staat in het teken van corona en van de persconferenties. En niet van een familieruzie of de erfenis. Maar sluimerende ruzies kunnen ook onder het mom van corona worden uitgevochten. ‘Mijn zus is altijd al zo slordig en, zie je, ze niest in haar hand.’ Of: ‘schoondochter wast haar handen wéér niet’.”

Je hóeft Kerst niet te vieren. Hoe erg is het om een jaar over te slaan?

„Met Kerst geef je verbondenheid gestalte. Dus let op de zondebok. Op diegene die niet komt, ‘want ze zitten toch niet op mij te wachten’. Mensen die Kerstmis een dwangbuis vinden, komen in corona-tijd makkelijker weg, corona geeft ze een zeker vrijheid. Maar let op: Kerst mijden heeft een prijs. Niets is zo erg als niet gemist worden.”

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020