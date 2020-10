Sommige stemlokalen in 2021 langer open, zeventigplussers mogen ook per post stemmen

Eén vaste verkiezingstraditie moet er door het coronavirus alvast aan geloven. Het kabinet wil dat kiezers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in een aantal stemlokalen al een aantal dagen vóór de verkiezingsdag – 17 maart 2021 – hun stem kunnen uitbrengen. Van oudsher vinden verkiezingen in Nederland op één dag plaats, altijd op een woensdag.

Door kiezers meer tijd te geven, wil het kabinet het besmettingsrisico verkleinen en voorkomen dat de verkiezingen uitgroeien tot een superspread-event voor het coronavirus. Het is niet de enige aanpassing: zeventigplussers krijgen, als kwetsbare groep, de kans per brief te stemmen. Dat is volgens Haagse bronnen de inhoud van een brief die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) deze week naar de Tweede Kamer stuurt.

Het voorstel vergt een wijziging van de wet, maar heeft in de Tweede Kamer veel voorstanders. Eerder kwam Ollongren al met andere plannen om de verkiezingen coronaproof te maken, onder andere door extra stemlokalen in te richten voor verpleeghuisbewoners en kiezers niet twee maar drie volmachtsstemmen te geven. De Tweede Kamer is daarmee al akkoord, de Eerste Kamer stemt er volgende week over.

Een staatscommissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes pleitte in 2018 al voor een permanente invoering van meerdaags stemmen en poststemmen om het voor kiezers gemakkelijker te maken hun stem uit te brengen. Zo ver wil het kabinet nu niet gaan. Het blijft vooralsnog een eenmalige uitzondering.

Lees ook: Rutte III zet kleine stapjes naar democratische vernieuwing

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven