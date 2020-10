Silicon Valley lijkt beter af met Biden

Tim Cook vertrekt geen spier. De Apple-topman staat naast Donald Trump in een computerfabriek in Austin, Texas. Het is een woensdag in november 2019 en na de rondleiding steekt Trump van wal: „We zien hier het begin van een hele krachtige en belangrijke fabriek”, zegt de president.

In werkelijkheid produceert Apple al sinds 2013 computers in deze fabriek. Toch corrigeert Tim Cook Trump niet. Zelfs niet als de president later die dag twittert over de fabriek die hij net „opende” en die „goedbetaalde banen terugbrengt naar Amerika”.

Om zaken te doen met Trump moet je af en toe op je lip bijten, weet Cook sinds Trump hem per ongeluk „Tim Apple„ noemde. Voor Apple staat er te veel op het spel om de relatie met het Witte Huis onder druk te zetten: het meest waardevolle techbedrijf mocht van Trump honderden miljarden dollars aan buitenlandse winst terugsluizen naar de VS, voor een sterk gereduceerd belastingtarief.

Inmiddels ligt Apple, samen met Google, Facebook en Amazon, onder vuur van het congres. Na anderhalf jaar onderzoek publiceert een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden begin oktober een rapport over concurrentie in digitale markten. Om 449 pagina’s in één zin samen te vatten: Amazon en Apple bevoordelen hun eigen producten in hun winkels, Google en Facebook zetten de advertentie- en informatiemarkt naar hun hand.

De techbedrijven misbruiken hun marktmacht. De Democratische Congresleden willen scherpere mededingingswetten – sommigen pleiten voor het opsplitsen van bedrijven. De Republikeinen zijn iets terughoudender. Toch begint het ministerie van Justitie, opgejaagd door het Witte Huis, net voor de verkiezingen een rechtszaak tegen Google.

De regering-Trump heeft haast om de Google-zaak aan te spannen. Het is immers een van de beloftes die Trump deed aan het begin van zijn presidentsperiode: hij wil Google, Facebook en Twitter aanpakken, omdat ze volgens hem conservatieve stemmen onderdrukken.

12 miljard van Google naar Apple

De aanklacht tegen Google gaat niet over de vermeende ‘linkse vooroordelen’ van de zoekmachine, maar richt zich – specifieker dan verwacht – op de manier waarop Google marktaandeel voor zijn zoekmachine koopt. Ook staat een afspraak tussen Apple en Google ter discussie. Google betaalt tot 12 miljard dollar per jaar om als standaardzoekmachine te fungeren in de Safari-browser.

Het is gebruikelijk dat dit soort prominente plekken in webbrowsers per opbod worden verkocht. Maar met deze deal, bijzonder lucratief voor Apple, vormen Apple en Google een duopolie dat concurrerende zoekmachines buitensluit, vinden de aanklagers. Tegelijk dwingt Google fabrikanten van Androidtelefoons om Google Search op een prominente plek te zetten – om die reden moest Google in de EU al 4,3 miljard euro aan boetes betalen.

De rechtszaak tegen Google wordt vooral gesteund door staten met een Republikeinse meerderheid. Het is de verwachting dat meer staten zich aansluiten en de aanklacht uitbreiden. Mits een eventuele regering-Biden vervolg geeft aan de aanklacht. Dat geldt ook voor een onderzoek naar Facebook, dat toezichthouder FTC nog dit jaar begint.

Grotere risico’s

De coronacrisis toont aan hoe onmisbaar techbedrijven zijn om de (digitale) economie draaiende te houden. Tegelijkertijd bewijst de pandemie dat de maatschappij leunt op een handjevol bedrijven dat tot nu toe zelf grotendeels hun eigen regels kon bepalen. Daaraan komt een einde, als het aan Washington ligt.

Verandert er iets voor big tech als Joe Biden president zou worden? Biden zal vermoedelijk – in tegenstelling tot Trump – minder geneigd zijn persoonlijke vetes met techbedrijven uit te vechten. Bijvoorbeeld: mede dankzij Trumps afkeer van Amazon en topman Jeff Bezos krijgt Microsoft een lucratief contract met het Pentagon. Of de president belt met Facebook-topman Mark Zuckerberg om hem ertoe te bewegen opruiende berichten te laten staan.

Dat de techmonopolies aangepakt moeten worden, vinden zowel Democraten als Republikeinen, zegt Mark Lemley, hoogleraar technologie en mededingingsrecht aan de Stanford Universiteit. „Beide partijen willen Silicon Valley reguleren met antitrustmaatregelen, maar die van de Democraten zijn ingrijpender. De Republikeinen zijn geneigd zich niet te veel te bemoeien met bedrijven, ondanks de rechtszaak die ze tegen Google begonnen. Als techbedrijven zich alleen druk zouden maken om mededingingszaken, dan hebben ze dus meer te vrezen van de Democraten. Kleine bedrijven in Silicon Valley zouden trouwens staan te juichen.”

Volgens Lemley zijn er grotere risico’s die Silicon Valley bedreigen, zoals de handelsoorlog met China, immigratiebeperkingen voor hightechpersoneel, het wankele onderwijssysteem en de verslechterde positie van de VS in de rest van de wereld. „Voor al die problemen geldt dat de Democraten uiteindelijk beter zijn voor het Amerikaanse bedrijfsleven.”

