Russische politie schiet tiener dood wegens ‘terroristische daad’

De Russische politie heeft vrijdag een 16-jarige jongen doodgeschoten omdat hij een plaatselijk politiebureau in de autonome republiek Tatarstan in brand probeerde te steken en een agent verwondde met een mes. Dat hebben Russische autoriteiten vrijdag gemeld, aldus internationale persbureaus. De autoriteiten zeggen uit te gaan van een terroristische daad.

De tiener zou met een molotovcocktail hebben geprobeerd het politiebureau in de plaats Kukmor in brand te steken. Toen agenten hem probeerden te arresteren, stak de 16-jarige een van hen driemaal met een mes, aldus de autoriteiten. Een andere agent loste daarop een schot op de tiener, die ter plekke aan zijn verwondingen overleed.

Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Volgens het Russische persbureau Interfax riep de jongen „Allahoe akbar” - God is groot in het Arabisch - tijdens de aanval op het politiebureau. Tatarstan, dat zo’n 3,8 miljoen inwoners telt, is een van de 22 autonome republieken van Rusland. De meerderheid van de bevolking is moslim.