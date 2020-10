Ruinerwold-verdachte Josef B. mag proces afwachten op vrije voeten

Oostenrijker Josef B., een van de verdachten in de zaak rond het gezin van Gerrit Jan van D. dat jarenlang in afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, mag zijn proces op vrije voeten afwachten. Hij is vrijdag vrijgekomen, zegt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland. B. wordt verdacht van vrijheidsberoving van zes kinderen van Van D.

B. is vrijgekomen omdat er volgens de rechter geen sprake meer is van een zogeheten geschokte rechtsorde. Op basis van die bepaling kan een verdachte worden vastgehouden als zijn vrijlating tot maatschappelijke ophef zou leiden. Dat was nog de enige grond waarop B. vastzat.

Gevangenisziekenhuis

Een tweede reden waarom hij is vrijgelaten, is dat er nog geen zicht is op wanneer de inhoudelijke behandeling in de zaak plaatsvindt. Dat komt omdat de rechtbank eerst langs wil gaan in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen bij verdachte Gerrit Jan van D. Hij ligt daar omdat hij lijdt aan de gevolgen van een hersenbloeding uit 2016. De rechtbank wil naar hem toe om te bepalen of hij wel vervolging kan ondergaan.

Van D. werd vorig jaar door de politie aangetroffen in een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Daar zou hij met zes van zijn kinderen jarenlang afgesloten van de buitenwereld hebben geleefd. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving en het seksueel misbruiken van één van zijn kinderen. Josef B., die ook wel de klusjesman wordt genoemd, zou Van D. hebben geholpen bij het vasthouden van de kinderen.