Rechtbank Paramaribo stelt beroepszaak Bouterse uit

Een rechter in Paramaribo heeft de behandeling van de zaak die oud-president Desi Bouterse was begonnen tegen zijn veroordeling voor de Decembermoorden uitgesteld tot 30 november. De behandeling was voor deze vrijdag gepland, maar Bouterse kwam niet opdagen. Volgens rechter Cynthia Valstein-Montnor moet Bouterse bij de volgende zitting aanwezig zijn.

Als hij dan weer niet verschijnt, blijft het oude vonnis staan, aldus Valstein-Montnor. Eind vorig jaar werd Bouterse – toen nog president van Suriname – veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de Decembermoorden van 1982. Op 8 december van dat jaar werden vijftien tegenstanders van zijn militaire regime geëxecuteerd in het Fort Zeelandia.

Briefje

Aan het begin van de zitting, waar wegens de Covid-19-maatregelen slechts weinig aanwezigen waren, overhandigde Bouterses advocaat Irwin Kanhai de rechtbank een briefje. Hij verzocht om de inhoud niet bekend te maken wegens de privacy van zijn cliënt. De rechter besloot op basis van de inhoud dat het om een situatie van overmacht ging en besloot de zaak uit te stellen.

Ze benadrukte te verwachten dat Bouterse bij de volgende zitting wel aanwezig is om uit te leggen waarom hij tijdens het twaalf jaar lange proces nooit is verschenen in de rechtszaal, maar wel in verzet (beroep in geval van een veroordeling bij verstek) is gegaan.

„De winst van vandaag is dat de rechter nu een helder standpunt heeft geformuleerd. De verdachte zal bij zijn verzetszaak moeten verschijnen”, aldus advocaat Hugo Essed, die de belangen van de nabestaanden behartigt.

