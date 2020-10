Oud-FIFA-topman Valcke veroordeeld in corruptiezaak rond tv-rechten

Oud-FIFA-topman Jérôme Valcke is vrijdag veroordeeld voor het vervalsen van documenten in een corruptiezaak rond de toekenning van televisierechten voor verschillende grote voetbaltoernooien. De Fransman heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van honderdtwintig dagen. Ook moet hij aan de FIFA een bedrag van 1,8 miljoen euro terugbetalen, meldt persbureau AP.

Valcke werd ook vervolgd voor het aannemen van steekpenningen en crimineel wanbeleid, maar daarvan is hij vrijgesproken. Het Zwitserse Openbaar Ministerie had drie jaar celstraf tegen hem geëist. De directeur van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi en een Griekse zakenman, die ook verdachten waren in de zaak, zijn op alle punten vrijgesproken.

Aanzetten tot verkoop

Justitie vervolgde de twee omdat ze Valcke zouden hebben aangezet een deel van de uitzendrechten van WK’s voetbal te verkopen, evanals die voor de Confederations Cup van 2018 tot en met 2030, aan onder andere het Qatarese mediabedrijf beIN Media Group. Al-Khelaïfi is daar de voorzitter van. Het Zwitserse OM had tegen Al-Khelaïfi 28 maanden geëist.

Valcke was secretaris-generaal bij FIFA van 2007 tot 2016. Daar was hij de rechterhand van de omstreden oud-president Sepp Blatter. Naar aanleiding van een groot corruptieschandaal binnen FIFA werd Valcke in 2016 twaalf jaar geschorst door de ethische commissie van de voetbalbond.