Ons leven in handen van computers

De podcastserie trapt af met een stevig vierluik over gezichtsherkenning. In Machines We Trust, gemaakt door technologietijdschrift MIT Technology Review, begon half augustus. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering van zo’n 20 minuten. Wie op basis van de slogan – a show about the automation of everything – een vrolijke parade van techsnufjes verwacht, kan beter iets anders luisteren. De serie gaat nadrukkelijk ook over de keerzijde van de voortstuwende automatisering.

In Machines We Trust Een podcast van Jennifer Strong voor MIT Technology Review ●●●●●

De eerste aflevering begint met Robert Williams, een zwarte Amerikaan die een nacht in de cel doorbrengt omdat gezichtherkenningssoftware onterecht zijn rijbewijsfoto koppelde aan camerabeelden van een horlogediefstal. „The computer says it’s you”, zegt een agent tegen de radeloze Williams. Dat hem dat überhaupt wordt verteld is bijzonder, want het gebruik van deze software is in Amerika niet gereguleerd. Terwijl overheden en bedrijven het wel volop gebruiken, blijkt uit de talloze voorbeelden in deze en volgende afleveringen.

Aflevering vier kijkt naar de toekomst van gezichtsherkenningssoftware. Aan het woord komt onder meer de Russische eigenaar van NTechLab, die werkt aan gezichtsherkenning op basis van bewegend beeld. In Moskou hangen al 100.000 camera’s die zijn aangesloten op zijn systeem. Het kan mensen ook vanaf de zijkant identificeren, en het systeem kan inmiddels zelfs goed met mondkapjes omgaan. „Ben je niet bang dat deze software gebruikt zal worden om een wereld te bouwen waar je niet in wil wonen”, vraagt maker Jennifer Strong hem. „Ik geloof niet in zo’n scenario”, zegt de Rus. „Leuk voor een film, maar heel onwaarschijnlijk in het echte leven. We proberen ook altijd uit te leggen wat we doen zodat mensen zelf kunnen besluiten of ze het willen of niet.” Mijn oren klapperden. Veelzeggend laat Strong het hierbij, ze gaat door naar de ontwikkeling van wettelijke kaders.

Strong weet de juiste mensen te spreken, en vertelt indringend haar verhaal. Maar ik was opgelucht dat ze hierna de zelfrijdende auto in stapte, en ging kijken in hoeverre het software al lukt om emoties te begrijpen.