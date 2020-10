Nog twee aanhoudingen na fatale mishandeling Arnhem

Nog eens twee minderjarige verdachten zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. De twee verdachten komen uit Arnhem en hebben zich gemeld bij de politie.

Een van de twee jongens werd donderdagavond aangehouden, de andere vrijdag. Beide verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie had donderdagmiddag al vijf andere verdachten in de zaak aangehouden, die zich niet zelf hadden gemeld. Een van hen wordt niet langer als verdachte beschouwd en is vrijgelaten.

Drie verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dit weekend wordt besloten of de andere drie verdachten langer vast blijven zitten en of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. In de nacht van woensdag op donderdag overleed een 73-jarige man uit Arnhem aan de gevolgen van een mishandeling. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De politie werkt met 25 rechercheurs aan de zaak.

