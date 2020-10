Nieuw-Zeeland stemt voor legalisering euthanasie

Kiezers in Nieuw-Zeeland hebben bij een referendum eerder deze maand gestemd voor de legalisering van euthanasie. Ze gaan waarschijnlijk echter niet akkoord met de legalisering van marihuana voor recreatief gebruik, waarover eveneens werd gestemd. Dat blijkt uit voorlopige resultaten die vrijdag bekend zijn gemaakt, schrijft AP.

Beide referendums werden gelijktijdig gehouden met de parlementsverkiezingen op 17 oktober, waarbij de Labourpartij van premier Jacinda Ardern een grote overwinning boekte. Nu 83 procent van de stemmen bij de referendums is geteld, is gebleken dat 65 procent van de kiezers voor legalisering van euthanasie heeft gestemd. 34 procent was tegen.

Het resultaat van de stemming over legalisering van marihuana voor recreatief gebruik was veel krapper, liet de verkiezingscommissie weten: 53 procent van de kiezers stemde daar tegen, 46 procent stemde voor. Omdat bijna een half miljoen stemmen nog moeten worden geteld, veelal van kiezers in het buitenland, bestaat er nog een kleine kans dat dat resultaat verandert. Bij het referendum over euthanasie is dat niet meer mogelijk.

Zevende land

Nieuw-Zeeland wordt het zevende land ter wereld waar euthanasie wordt toegestaan. Kiezers stemden in met een eerder aangenomen wet die patiënten met ongeneeslijke ziektes en minder dan zes maanden te leven hulp toestaat bij zelfdoding. De wet moet in november 2021 van kracht worden.

De twee referendums over sociale kwesties werden overschaduwd door de algemene verkiezingen. Voorstanders van de legalisering van marihuana waren teleurgesteld dat Ardern niet onthulde hoe ze over de maatregel zou stemmen. Aangenomen werd dat steun van de premier zou helpen, maar ze zei dat ze de keuze aan de kiezers wilde overlaten. Vrijdag liet een woordvoerder weten dat Ardern bij beide referenda ‘ja’ had gestemd.