Ministerie: gedeputeerde moet nevenfunctie altijd melden

Een gedeputeerde die een adviesbedrijf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet dit melden op zijn openbare lijst met nevenfuncties. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee neemt het ministerie afstand van het provinciebestuur van Limburg in de affaire rond gedeputeerde Ger Koopmans (CDA).

NRC meldde eerder deze maand dat Koopmans (financiën en grondzaken) tot medio dit jaar een adviesbedrijf had, maar dat niet gemeld had op zijn openbare lijst met nevenfuncties. Ook de inkomsten van het adviesbedrijf maakte hij niet openbaar, hoewel de Provinciewet hem daartoe wel verplicht. Tot de inkomsten behoorde circa 30.000 euro die hij tussen april 2014 en oktober 2017 ontving als lid van de raad van commissarissen van Terraq, een Limburgs baggerbedrijf.

Koopmans vindt dat hij niet verplicht was om zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven adviesbureau te vermelden op zijn openbare nevenfunctielijst, omdat „de inschrijving zelf geen nevenfunctie is”.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt daar anders over, zo blijkt bij navraag. De woordvoerder van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66): „Een eenmanszaak is een nevenfunctie die vermeld moet worden op de openbare lijst. Als de regio daar anders over denkt, moet de regio dat maar uitleggen.”

GS steunen Koopmans

Donderdag steunde het college van GS Koopmans in zijn zienswijze. In antwoorden op vragen van zes partijen uit Provinciale Staten zeggen GS dat het slechts ging om „één nevenfunctie”: het commissariaat bij Terraq. „Het daartoe hebben van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel [het adviesbedrijf, red] zonder verdere activiteiten beschouwen wij als zodanig als geen aparte nevenfunctie, die separaat dient te worden gemeld.”

Sinds 2010 zijn provinciebestuurders in Nederland verplicht om hun nevenfuncties en de hoogte van hun inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken. Dit is ingevoerd om een transparant openbaar bestuur te bevorderen en de integriteit van de bestuurders te bewaken.

‘Dit is flauwekul’

Volgens GS heeft Koopmans bij zijn aantreden als gedeputeerde in 2014 behalve het commissariaat, alle activiteiten in zijn adviesbureau beëindigd. Nadat hij in 2017 met zijn commissariaat stopte, bleef het adviesbureau echter nog drie jaar bestaan.

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is in stand gehouden vanwege de fiscus, melden GS. „Die verlangt bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten van ondernemers dat zij de inschrijving KvK en het bijbehorende BTW-nummer nog enige tijd operationeel houden ten behoeve van eventuele nog uit te voeren fiscale verrekeningen.”

Jaap Zwemmer, emeritus hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, noemt dat „flauwekul.” „Ik heb nog nooit gehoord dat de fiscus verlangt om een bedrijf nog enige tijd in stand te houden om een afrekening te kunnen maken. Je beëindigt en dan reken je af.”

Zwemmer verwoordt wat de Belastingdienst op zijn website meldt: eerst uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. „De KvK geeft dit door aan de Belastingdienst. Daarna sturen wij u een brief over de gevolgen voor de BTW als u stopt met uw onderneming.”

Rivierverruiming

GS geven wel toe dat Koopmans – in de periode dat hij ook commissaris was van het baggerbedrijf - deelnam aan besprekingen in GS over een plan voor hoogwaterveiligheid van de Maas bij Venlo. Daarbij ging het om dijkverplaatsingen, een rivierverruiming en het verplaatsen van een jachthaven. Het baggerbedrijf waarvan Koopmans commissaris was, had belangen in dit gebied.

Volgens GS lag de betrokkenheid van Koopmans echter als portefeuillehouder financiën voor de hand. GS: „Met Provinciale Staten was afgesproken dat gedeputeerde Koopmans zich zou onthouden bij ontgrondingen. Er is geen afspraak gemaakt over waterveiligheid of Maasveiligheid.”

De partijen in Provinciale Staten gaan opnieuw vragen stellen. Marc van Caldenberg, fractievoorzitter van de SP: „We zien weinig reflexie bij GS. De afspraak was dat de gedeputeerde zich niet met ontgrondingen zou bemoeien vanwege zijn commissariaat bij de baggeraar. Dan dien je je ook niet te bemoeien met een plan waarbij de baggeraar belangen heeft.”