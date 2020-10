Minister Hoekstra dreigt herstructureringsplan KLM af te wijzen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft gedreigd het eerder ingeleverde herstructureringsplan van KLM af te wijzen. De minister is vooral ontevreden over hoe KLM de loonmatiging wil invullen. Dat bevestigen bronnen aan NRC na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Goedkeuring voor het herstructureringsplan is een voorwaarde voor de staatssteun ter waarde van 3,4 miljard euro die Hoekstra de luchtvaartmaatschappij heeft beloofd.

Hoekstra is onder meer ontevreden over de looptijden van de afspraken over loonmatiging. In het voorstel worden de lonen verlaagd tot 2022, maar de minister wil dat deze afspraken gelden zolang het steunpakket loopt, tot 2025. Volgens de NOS en persbureau ANP voert KLM vrijdag crisisoverleg met de vakbonden over de reactie van Hoekstra.

Bezuinigingen

KLM moest op 1 oktober een herstructureringsplan inleveren waarin het bedrijf de bezuiniging van 15 procent op de „beïnvloedbare kosten” zou toelichten. Op het laatste moment wist KLM alle vakbonden achter zich te krijgen en werd een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Vervolgens leverde de precieze invulling van dit akkoord weer vertraging op door onenigheid tussen de vakbonden onderling. Zo was vakbond FNV niet tevreden met de afspraken die pilotenvakbond VNV met KLM wist te bedingen.

De luchtvaartmaatschappij bevindt zich financieel in zwaar weer door de coronacrisis. Vrijdagochtend maakte moederbedrijf Air France-KLM bekend dat het vliegconcern in het derde kwartaal van dit jaar een verlies van ruim 1,6 miljard euro heeft geleden. Zo vervoerde de luchtvaartmaatschappijen tot en met september van dit jaar bijna 65 procent minder reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. Het concern zei nog zware tijden te verwachten vanwege de toegenomen reisbeperkingen van de laatste weken in Europa.

Correctie (30 oktober 2020): in een eerdere versie van dit artikel stond dat Air France-KLM donderdagochtend kwartaalcijfers naar buiten bracht. Dit moest vrijdagochtend zijn en is inmiddels aangepast.