Max en de Mongolen

Zaken gingen voor Max Verstappen op de baan niet zoals hij wilde, dus schold hij over de boardradio en in de uitzending op zijn collegacoureur die hij een ‘achterlijke’ en een ‘Mongool’ noemde. Daarmee krenkte hij vakkundig vier groepen in een keer: de Mongoolse gemeenschap, mensen met downsyndroom, zij die om hen geven en Formule 1-fans die dit soort gescheld slecht trekken. Gevraagd of hij besefte dat zijn opmerkingen aanstootgevend konden zijn, antwoordde Max: „Not my problem”.

Uuganaa Ramsay, directeur van Mongol Identity, schreef een open brief waarin ze Max informeert over de strijd die wordt geleverd om het woord ‘Mongool’ in zijn originele betekenis te herstellen. Dat de racewereld dit gescheld toelaat, vindt ze schokkend.

Red Bull-baas Christian Horner nam Max in bescherming, of zoiets, door te zeggen dat emoties hoog oplopen en dit ook Max’ karakter is. Het is inderdaad niet de eerste keer dat de nationale publiekslieveling met open microfoon het woord Mongool als scheldwoord gebruikt. Drie jaar geleden deed hij het in de Verenigde Staten. Toen zei hij achteraf „ik had andere woorden kunnen gebruiken”. Met die leercurve gaat het kennelijk niet heel hard.

Van Red Bull-baas Helmut Marko kreeg Max een „tik op de vingers”. Hij heeft hem gezegd dit niet meer te doen. Verstappen zei dat dit soort dingen in de hitte van de strijd gebeuren. Hetzelfde zei Jan Lammers: hitte van de strijd, moraalridders moeten niet zeuren en: „Je moest eens weten wat voetballers allemaal tegen elkaar zeggen.”

Maar dat weten we.

Toen Luis Suárez van racistisch taalgebruik werd beschuldigd – overigens volstrekt onterecht omdat het woord negro in het Spaans een heel andere betekenis heeft dan in het Engels – moest hij voor de tuchtcommissie verschijnen. De straf? Acht wedstrijden niet spelen en boete van 50.000 pond. Nenad Jestrovic kreeg voor „Rot op, zwarte schoft!” een rode kaart en een schorsing van drie wedstrijden. Voormalig trainer van Top Oss, Hans de Koning moest voor grof taalgebruik een duel missen. Mario Balotelli kreeg rood voor schelden op de scheids.

Dat hitte-van-de-strijd-excuus zou Formule-1 coureurs geen uitzonderingspositie mogen geven. Op het voetbalveld is meer hitte en strijd te vinden dan op de racebaan, al was het omdat er meer spelers actief zijn op een kleiner oppervlak en veel meer ogen meekijken. Aan die ingrediënten gemeten, is voetbal de snelkookpan en Formule-1 het saladebuffet. Toch moeten voetballers in de hitte van hun strijd op het taalgebruik letten en hoeven de F1-prinsjes dat niet te doen.

De directeur van Mongol Identity wil niet eens dat Max gestraft wordt, ze wil dat hij openlijk zijn excuses aanbiedt uit compassie voor mensen met het downsyndroom en de Mongoolse gemeenschap. Ze vraagt hem het woord Mongool nog een keer te gebruiken, hardop, maar dan in zijn originele betekenis. De mogelijkheid dat te doen liet Max vrijdag tijdens het persmoment aan zich voorbijgaan, maar dit raceweekend zal hem volop kansen bieden om over de brug te komen voor de Mongolen, mensen met downsyndroom en een deel van de racefans. Zo wordt Formule 1 toch nog spannend.

Carolina Trujillo is schrijfster.