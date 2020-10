Magufuli herkozen als president van Tanzania, uitslag bekritiseerd

John Magufuli, de autocratische president van Tanzania, is herkozen. Persbureau AP meldt vrijdag dat hij volgens de nationale kiescommissie 84 procent van de stemmen kreeg bij de verkiezingen die woensdag georganiseerd werden. Oppositiekandidaat Tundu Lissu kreeg 13 procent van de stemmen. De betrouwbaarheid van de uitslagen wordt sterk in twijfel getrokken.

Magufuli’s Chama cha Mapinduzi-Partij van de Revolutie kreeg bij de verkiezingen twee derde van de zetels in het parlement in handen, waardoor ze de grondwet kunnen aanpassen. Magufuli is herkozen voor een periode van vijf jaar. Hij wordt internationaal bekritiseerd om zijn autoritaire stijl van leidinggeven. Tientallen leden van de oppositie werden deze week gearresteerd, één belandde in het ziekenhuis met zware verwondingen. Het gebeurde de laatste jaren vaker dat oppositieleden verdwenen. Ook werden journalisten gevangengezet.

Papaja en geit positief getest

Magufuli (60) kwam vijf jaar geleden aan de macht in Tanzania, dat bijna zestig miljoen inwoners telt. In het begin hield hij zich veel bezig met het bestrijden van corruptie in het Oost-Afrikaanse land. De laatste jaren trekt hij steeds meer macht naar zich toe.

Eerder dit jaar baarde hij opzien door het bestaan van het coronavirus in Tanzania te ontkennen. Om die claim te ‘bewijzen’ stuurde hij monsters van verschillende dieren en fruit naar het nationale testbureau, dat daarop beweerde dat een papaja, een kwartel en een geit positief waren getest op het coronavirus. Sindsdien publiceert Tanzania geen testresultaten meer.

Lees ook: Ook in Tanzania heerst nu een autocraat