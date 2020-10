Kamagurka’s corona-universum

Twee weken geleden werd premier Rutte tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen gevraagd of Nederlanders zich slechter aan de regels houden dan andere Europese landen. Zijn antwoord: „Daar waag ik mij niet aan, ik ben geen socioloog.”

Het bracht Kamagurka (Luc Zeebroek) op een idee. Hij mag dan wel geen socioloog zijn, als vaste cartoonist van NRC, die het nieuws dagelijks volgt, kijkt hij soms wel met die blik naar de wereld. Het viel hem op dat de corona-aanpak, en de omgang van burgers met het virus, per land wel degelijk verschilt. „In België wordt bijvoorbeeld alles via een compromis opgelost. Virologen sluiten een compromis met politici. Die sluiten op hun beurt weer een compromis met het volk. Maar het virus houdt niet van een compromis. Het virus houdt vooral van vrijheid.”

Ook zag Zeebroek hoe diverse media opvattingen over gewoonten van bevolkingsgroepen of nationaliteiten verbinden aan het virus. „Zo van: Chinezen zijn met velen en doen wat hun wordt opgedragen, dus logisch dat er nog maar weinig besmettingen zijn en ze daar alweer feesten. En ja, Spanjaarden zijn macho’s, die volgen de regels niet, bovendien spreken ze luid en raken elkaar graag aan, logisch dat de uitbraak daar zo heftig is. En ach ja, die Finnen zijn toch brave mensen. Bovendien wonen ze allemaal alleen aan een meer, vandaar dat in hun land nauwelijks corona voorkomt.”

Waarom dat soort vooroordelen er zijn? „Mensen zoeken nu eenmaal naar houvast wanneer zich een probleem voordoet”, zegt Zeebroek. „Dan is zo’n oordeel snel geveld; het is een ready made-antwoord op een complexe situatie.”

Geïnspireerd door het nieuws van de afgelopen maanden besloot hij al die vooroordelen maar eens om te zetten in tekeningen die, uiteraard, perfect passen in zijn eigen, absurdistische universum. „Zo maak ik de realiteit een beetje meer zwart-wit.” Maar het biedt ook wat relativering in deze donkere tijden. „Met humor maak je lichte dingen zwaarder, en wat zwaar is minder heftig.”

Bovendien schuilt er in zo’n vooroordeel natuurlijk ook een kern van waarheid, zegt Zeebroek grinnikend. „Tja. Italianen zitten toch graag met zijn allen aan tafel?”

De tekening over de Pygmeeën kwam spontaan in hem op. „Ja, als je zo klein bent, moet je je dan wel aan die anderhalve meter houden? Misschien is dertig centimeter afstand wel genoeg.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020