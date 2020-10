Je ziet niet dat-ie nieuw is

Al jaren hielden entomologen hun ogen open: een nieuwe soort, de zuidelijke sikkelsprinkhaan, zou naar verwachting in Nederland neerstrijken. Nu blijkt uit analyse van foto’s dat de sprinkhaan al ruim een jaar voorkomt in Noord-Brabant en in België, zónder dat iemand het doorhad.

Naam: zuidelijke sikkelsprinkhaan. Wetenschappelijke naam: Phaneroptera nana. Leefplek: stevige kruiden, struiken en kleine boompjes. Uiterlijk: felgroen, donkere stipjes, 12-18 mm. Eet: bladeren en delen van bloemen, soms kleine insecten zoals bladluizen. Opvallend: de achterdijen van de zuidelijke sprinkhaan zijn wat dikker dan die van zijn noordelijke verwant.

Door de klimaatopwarming trekken veel soorten uit Zuid-Europa naar het noorden. Maar de zuidelijke sikkelsprinkhaan is erg lastig van zijn noordelijke familielid te onderscheiden. Website Nature Today: „Het beste kenmerk is de vorm van de cerci (achterlijfuitsteeksels) van de mannetjes.” Die eindigen bij de zuidelijke soort in een puntige tand, in plaats van breed en afgeplat. Ook zijn beide soorten aan de zang te onderscheiden, al is het geluid te hoog om goed te horen met het blote oor.