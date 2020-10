Internationaal protest tegen Poolse aanscherping abortuswetgeving

In de week sinds het Poolse Constitutionele Hof abortus in de meeste gevallen verbood, waren er solidariteitsdemonstraties in zeker tien Europese steden. Ook in de VS hadden ze plaats, aldus persbureau Reuters vrijdag. Meestal hadden de demonstranties plaats rondom Poolse ambassades en in de centra van de steden.

Als de nieuwe regelgeving van kracht gaat, is abortus in Polen alleen nog toegestaan bij zwangerschappen na verkrachting, incest of als de gezondheid van de moeder in gevaar is. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor als de foetus door een afwijking niet levensvatbaar is. In Polen is dat nu nog wel een geldige reden voor het afbreken van een zwangerschap.

De internationale demonstraties variëren in grootte en vonden plaats in Oslo, Stockholm, Berlijn, Wenen, Londen, Glasgow, Rome, Brussel, Chicago en Amsterdam. Woensdagavond kwamen honderden mensen bijeen in Stockholm. In Berlijn stonden die avond volgens de lokale organisatie ruim duizend mensen op straat om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen. In Amsterdam werd afgelopen zondag met tientallen mensen gedemonstreerd op het Museumplein.

Bekijk de fotoserie: Polen protesteert

In Polen demonstreren dagelijks tienduizenden mensen tegen het verbod sinds het vonnis van 22 oktober. Nationalistische knoploegen hebben woensdag op verschillende plekken pro-abortus-demonstranten aangevallen. Volgens de politie namen woensdag 430.000 mensen deel aan 410 demonstraties tegen de nieuwe abortuswetgeving.

Vrijdag wordt opnieuw gedemonstreerd in wat volgens de Poolse politie de „grootste bijeenkomst tot nu toe” zal zijn. De demonstranten eisen onder andere dat het vonnis wordt teruggedraaid en willen meer geld voor gezondheidszorg. Ook willen ze dat de regering aftreedt.