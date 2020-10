In Beeld: terugblik op de Amerikaanse verkiezingscampagnes

En we dachten dat de campagnes van 2016 extreem waren. Met Russische inmenging, Trumps grab 'm by the pussy-tape en de e-mails van Hillary Clinton. Nee, dan campagneseizoen 2020, het jaar waarin hét grote Amerikaanse nieuwsdossier niet de verkiezingen is. Dat is de pandemie. Covid-19 vloerde de Amerikaanse economie en lanceerde gezondheidszorg als verkiezingsthema nummer één. Waren de campagnes van 2016 al naargeestig, na vier jaar Trump zien Amerikanen het andere kamp soms als een existentiële bedreiging. Campagnerally’s van gelijkgestemden zijn daardoor misschien feestelijker en fotogenieker, maar het is een gevaar. Zeker na de massale demonstraties deze zomer na de dood van alweer een zwarte man door politiegeweld, hangt boven de verkiezingen van dinsdag een dreiging van intimidatie of zelfs geweld. Er zijn zorgen over de democratische verworvenheden van vreedzame verkiezingen en machtsoverdracht. Al is de opkomst bij het vroege stemmen nog zo hoopgevend hoog.