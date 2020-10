Bij de Maeslantkering is de mens bewust buitenspel gezet

Er hupt een konijn door mijn koplamplicht als ik afsla naar het wereldwonder. Het beestje kijkt me even aan, niet bang, eerder verbaasd. Wat heeft een mens hier te zoeken, nu de wereld slaapt? Ik weet het zelf ook niet goed. Ja, ik wil de grootste robot op aarde zien bewegen – maar als ik dat zeg, denkt dat konijn nog dat ik van het padje ben.

Of ben ik dat ook? Ik zou de enige niet zijn, de mensen doen zo raar tegenwoordig, wie niet depri is doet chagrijnig, iedereen heeft het virus in de kop. Niets om je voor te schamen trouwens, als de wereld uiteenvalt.

Ik draai stapvoets de kleine uitkijkheuvel op. De koplampen zwiepen langs een prullenbak. De bak braakt mensenzooi uit: pizzadozen, bierblikken, chaos en anarchie. Maar buiten mij is er vannacht gelukkig niemand, de berg is van mij.

Het is iets na vieren in de ochtend, 20 september. Er staat een lichte bries vanuit zee. In de hemel wat plukjes sterren, geen maan. Ik zet de thermosfles op de motorkap, trek een muts over mijn oren.

Het autolicht floept automatisch uit. Stikdonker nu.

Beneden bij de donkere rivier ligt de reuzenrobot in het schijnsel van kunstlicht. Hij slaapt op een bed van beton. Een hagelwit geraamte, armen van tweehonderd meter lang, aan elke oever een. Aan de uiteinden twee halve manen, de deuren die naar buiten kunnen varen om de zee te stoppen.

Hoelang nog voor de robot wakker wordt, na een slaap van bijna een jaar? Of hoor ik al een licht gezoem? Nee, alles is nog roerloos.

Ieder jaar in september, vlak voor het stormseizoen begint, is er een ‘functioneringssluiting’, om te kijken of de Maeslantkering het nog doet. Normaal gebeurt dat overdag, met een evenement eromheen. De heuvel zit dan vol toeschouwers. Maar dit jaar vindt de sluiting ’s nachts plaats, zonder getuigen.

Ik heb er de wekker voor gezet alsof het een zeldzame maansverduistering betreft. Om precies 04:20 moet het gebeuren. De oefening voor de zondvloed.

„Ik denk niet dat je veel kunt zien”, zei de man van Rijkswaterstaat een paar weken geleden.

We zullen zien. Ik neem een slok van de nog hete koffie.

En ik wacht.

Foto Arjen van Veelen

Misschien had hij gelijk, denk ik, misschien is dit een zinloze exercitie. Ik had net zo goed thuis de livestream kunnen kijken. Maar soms moet je polshoogte nemen. Soms moet je jezelf even uitlaten. Zoals je soms naar de rivier moet om te zien of-ie er nog is, voir si le fleuve est encore fleuve, zoals het lied zingt.

En ik heb een vreemd vermoeden dat er vannacht iets kan gebeuren. Vijf minuten nog, zegt mijn mobiel.

Waarom zijn er eigenlijk niet méér mensen? Dit is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de kering ’s nachts sluit. Of hebben mensen tegenwoordig wel andere dingen aan hun hoofd dan de zee? De zee die allang was verslagen.

Er schieten me flarden te binnen van ronkende documentaires op Discovery en National Geographic. Houterige zwart-witbeelden van menselijke kettingen die zandzakken doorgeven. The Dutch are living life on the brink… No Western nation is more at risk of a watery whipe out than Holland… Steeds het bekende verhaal. Over hoe wij de zee met een paar ferme klappen voorgoed knock-out sloegen. En de laatste klap: de Maeslantkering, de grande finale van de Deltawerken.

Die Amerikanen zijn veel beter in trots zijn op ons dan wijzelf. Maar geef toe, het ding getuigt van briljante vindingrijkheid. Hoe bescherm je de miljoenen mensen in en rond Rotterdam zonder dat je de Nieuwe Waterweg afknijpt, de aorta van onze economie?

Het antwoord ligt hier beneden te slapen. Een reuzenrobot. Twee bolscharnieren als schoudergewrichten. Met daaraan twee beweegbare armen. „Elk bijna zo groot als een Eiffeltoren”, zegt men er dan altijd bij. Maar dan komt het: deze waterkering denkt zelf na. Er zitten hersens in. Een supercomputer die continu gevoed wordt met de laatste waterstanden. Alleen als het brein verwacht dat Rotterdam echt gevaar loopt (als het water boven de drie meter NAP dreigt te komen) sluit hij de armen. Dan vallen de stadspoorten dicht.

Rotterdam wordt echt beschermd door een robot. Alleen die twee Eiffeltorens… Vanaf mijn heuveltop vind ik ze minder indrukwekkend dan ik had verwacht. Misschien is het omdat ze niet rechtop staan. Of gewoon omdat de vergelijking nergens op slaat. De Eiffeltoren staat voor liefde; de witte buizen beneden stralen zuivere functionaliteit uit, een economie die moet blijven stromen. Alles eraan is functioneel, zelfs de kleur van de verf. Windmolenwit. Weerkaatst zonlicht het best. Alleen de naam is franje. Met die verzonnen ouderwetse schrijfwijze, als een jongbelegen Hollandse kaas.

Nee, niks Eiffeltoren, het verschil is zo groot als tussen Rotterdam en Parijs.

Ik trap wat met de benen tegen de kou. Nog altijd geen beweging.

Maar dat van die robot klopt wel. Ik kan vanaf hier het bedienhuis zien. Daarin staan een paar serverkasten. Daarin huist het ‘beslis- en ondersteunend systeem’, ofwel BOS.

Bij het ontwerp van de kering is de mens bewust buitenspel gezet. Mensen hebben gevoelens, ze blunderen, worden chagrijnig (ze raken van het padje, nietwaar?). Moeten we allemaal niet hebben. De mens, dat overgevoelige hompje vlees, moest geëlimineerd.

Vandaar dat ze ’m the largest robot in the world noemen. Het is niet eens beeldspraak. De Eiffeltoren heeft een ziel, de Maeslantkering heeft een serverkast.

En juist daarom lijkt deze kering zo naadloos te passen in dit door mensen gecontroleerde landschap voor me. Op de rive gauche van de Nieuwe Waterweg glinsteren de destillatietorens en opslagtanks van de raffinaderijen. Op de rive droite strekt zich de glazen zee van tuinbouwkassen uit met erboven een gloed als een gepauzeerde zonsopkomst.

Zo ver het oog reikt, zie ik het antropoceen. Zelfs de rivier is hier kunstmatig en rechtlijnig.

Kijk hem nu liggen, the most spectacular megastructure of them all… De aanblik maakt me bijna nostalgisch. Beetje zoals een oude Nokia kan doen, die herinnert aan een tijd toen we anders met elkaar praatten, toen we nog vertrouwden op kennis en kunde. Ooit bedwongen we schouder aan schouder de zee, samen tegen het water in plaats van allemaal tegen elkaar. We dachten in eeuwen, niet in dagen…

De Maeslantkering: monument voor ons geloof in een wereld die maakbaar is. Mechanisch, rationeel, functioneel. Een geloof in de wereld als een klok. Een geloof waar we nu hard vanaf vallen.

Foto Arjen van Veelen

We dachten de natuur te hebben bedwongen, het water definitief te slim af te zijn, maar intussen komt de natuur gewoon via een andere deur binnen. Een virus overstroomde onze ziekenhuizen. Er vielen door dat virus al ruim vijf keer zoveel doden als bij de watersnoodramp van 1953. De beschaving hapert. Theaters, hoorcolleges, debatten, komedie, kortom alles wat ons van dieren onderscheidt – allemaal stil. Onze geoliede machine loopt vast, zelfs de eerste hulp hapert. En nu begint het langzaam te dagen dat volmaakte controle niet bestaat. Ja, goed, het virus zal straks wel overwonnen worden, zo vernuftig zijn we wel, en wie weet hebben de VS straks weer een keurig nette president, maar wat niet gauw zal terugkomen is dat rotsvaste geloof in controle, dat wij het zijn die de touwtjes stevig in handen hebben. Daarvoor hebben we dit jaar te veel gezien.

We hadden het al veel eerder kunnen zien. Neem de vernuftige waterkering hier – dat die helemaal niet onfeilbaar was, was al duidelijk vanaf het begin. De computercode van de kering zat vol hoogmoed, bleek al gauw na de oplevering.

De Maeslantkering is echt een kind van de jaren negentig. De tijd toen elk huishouden een pc kreeg, het internet ontluikte en iedereen heilig geloofde in computers en efficiency. Toen we ziekenzorg en lesgeven gingen inrichten als fabriekswerk, toen we ‘de strijd tegen het water’ voortaan zakelijk ‘watermanagement’ noemden. Kapitalisme won van communisme, de mens van de natuur, Hansje Brinker werd vervangen door een hightechcomputer. De wereld was af.

Dankzij de koelbloedigheid van computers zou deze slimme stormvloedkering een ‘faalkans’ hebben van slechts 1:20.000.

Nog drie minuten. Niets te zien.

In de praktijk bleek juist de software de zwakke schakel. De computer van de waterkering liep vaak vast. De faalkans bleek 1:50. ‘Doet-ie het of doet-ie het niet’, was de jolige kop in het AD in 2006. En nog altijd kampt de kering met softwareproblemen. Om nog te zwijgen over de kwetsbaarheid voor hacks.

Er brandt licht bij het bedienhuis. Er staan auto’s geparkeerd bij het brein. Er zijn toch mensen aanwezig, ze moeten de computer in de smiezen houden.

Er wordt zelfs al nagedacht over vervanging, al was het maar omdat het water veel sneller stijgt dan verwacht. Maar de vraag lijkt me of we zo’n kunstje nog een keer kunnen flikken. Of we nog een keer van de natuur kunnen winnen.

We zijn de controle kwijt, wie weet wat er nog komt? Stel je toch de toekomst voor, een land waarvan de bevolking is gedecimeerd door een ziekte en twisten, maar waar een hypermoderne, volautomatische waterkering keurig open en dicht blijft gaan…

De grootste robot op aarde krijgt opeens iets hulpeloos. Een reusachtige trekpop, via draden verbonden aan een kwetsbare computer, die slechts één beweging kan maken: de armen op en neer. Wat als China of Rusland de boel hackt en aan de touwtjes gaat trekken en de grootste haven van Europa in lockdown gooit?

Er verschijnen koplampen in de nacht. Ze slaan het weggetje in naar de uitkijkheuvel. Politiebusjes, zie ik.

Verwarde man met muts gesignaleerd op heuvel bij vitaal object. Beweert dat hij reuzenrobots wil zien.

Ha, wat doe ik hier ook al weer? De dijken inspecteren, agent. De tijd doden. Sterren tellen. Bootcampen. Vogels spotten. Uitwaaien. Essayeren. Spoken verjagen.

Maar de agenten zijn niet in mij geïnteresseerd. Ze willen de grootste robot op aarde zien. Eerst maken ze grappen over heel grote dingen. Dan worden ze stiller – religieus stil.

Het begon zonder waarschuwing, er was niemand die aftelde, geen applaus, geen siddering, maar kijk: de deuren bewegen. Precies op tijd spreidt de trekpop heel langzaam de armen.

Elke arm moet 180 meter afleggen in een half uur, tien centimeter per seconde. Het gaat geolied, doodgemoedereerd, in een tempo waar geen vis van zal schrikken. Na een poosje houden de agenten het wel voor gezien, de busjes verdwijnen in de nacht.

Ik blijf kijken. Het heeft iets bevredigends. Waar doet het aan denken? Slow tv. Of die populaire filmpjes op YouTube met eindeloze beelden van fabrieksrobots die toefjes slagroom op gebakjes plaatsen of deksels op potjes doen – een soort omgekeerde blooperfilmpjes waarin alles juist op rolletjes loopt.

Nu de hele wereld hapert, hunkeren we naar dingen die het domweg doen. Dingen die functioneren.

Als puber staarde ik soms naar mijn Casio-horloge, wachtend tot 11:59 versprong naar 12:00. Een mijlpaal van niets, de illusie van grip op chaos. Zegt het voort, de natuurwetten kloppen nog, de planeten blijven in hun baan.

Nu snap ik wat me naar de functioneringssluiting bracht: ik wil de wereld nog één keer zien als klok. Morgen begint het stormseizoen, laat me nog één keer geloven in controle.

Als ik snel ben, kan ik voor het krieken van de dag terug in het warme bed kruipen. Ik zal fluisteren dat de robot heeft bewogen, alles gaat precies zoals het moet, ga maar rustig slapen.

Nog heel even wil ik naar dat wonder kijken. De witte deuren raken elkaar nu bijna aan. IJsschotsen in een poolnacht. Gedurende korte tijd golft het water hevig. Nog een paar keer bonst de rivier op de dichte poort. Dan gaat ze liggen. Stil.

Dit heb ik echt nog nooit gezien: een rivier die is gestopt met stromen, een wereld die de adem inhoudt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020