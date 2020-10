De Haagse logica botst met het virus

Persconferenties die geen persconferenties mogen heten. Besluiten die geen besluiten blijken te zijn. Bewindslieden die elkaar lijken tegen te spreken. Opnieuw was er deze week verwarring over het coronabeleid. Nadat er dinsdag eerst een forse verlenging van de maatregelen leek te worden aangekondigd door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), werd dat een paar uur later alweer tegengesproken.

In de Tweede Kamer overheerste woensdag de irritatie. Dat de coronacrisis zich moeilijk laat temmen, begrijpt iedereen. Maar over één aspect is controle nou juist wél mogelijk. „Een van de weinige instrumenten die dit kabinet tot zijn beschikking heeft, is glasheldere communicatie”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver, in koor met menig ander Kamerlid. „Het moet echt veel strakker, alsof het een militair geleide operatie is”, zegt Henri Kruithof, voormalig woordvoerder van de VVD. „Ik zie nu vooral vreselijke verwarring.” Niet voor het eerst: de afgelopen maanden leidden antwoorden van het kabinet in deze crisis wel vaker tot nieuwe vragen.

Volgens betrokkenen was het juist de intentie geweest om deze week zo min mogelijk aandacht te genereren. Sinds de zomer houdt het kabinet, op aandringen van de Kamer, vast aan een strak ritme van tweewekelijkse persconferenties. Dinsdag was het weer zover, maar viel er weinig te melden: het effect van de ‘gedeeltelijke lockdown’ van 13 oktober was nog te weinig zichtbaar. Het virus houdt zich niet aan het Haagse ritme. Daarom werd besloten om het te doorbreken: de persconferentie werd een week verschoven (naar komende dinsdag) en zou worden vervangen door een korter ‘persmoment’.

Waarom niet gewoon géén persmoment? Om niet het verwijt te krijgen dat het kabinet te weinig communiceert. Ingewijden schetsen een steeds terugkerend dilemma: als je duidelijk communiceert, bied je te weinig perspectief. Bied je dat wel, dan ligt valse hoop en teleurstelling op de loer. „Het is altijd te veel en altijd te weinig.”

V.l.n.r. minister Hugo de Jonge(Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA), staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid,VVD) en premier Mark Rutte, woensdag in de Tweede Kamer tijdens debat over coronavirus. Foto BART MAAT/ANP

Dinerpauze

Rutte was dinsdag druk met de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Tijdens de dinerpauze zou hij het ‘persmoment’ doen, was besloten. RTL en NOS werd gevraagd om het niet groter te maken. Maar de zenders wilden toch live, en in het gebouw van Algemene Zaken moest iets worden bedacht, met koorden en katheders, in verband met anderhalve-meter-regels. En tja, als het live ging, moest er ook een doventolk bij. Nog voor het ‘persmoment’ was begonnen, leek het al verdacht veel op een complete persconferentie.

Vervolgens kwam minister De Jonge onverwacht met een toch wel erg zware mededeling: de op 13 oktober aangekondigde gedeeltelijke lockdown zou „veel langer” duren. Destijds ging het om twee à vier weken, nu was het – „zeker weten” – „in ieder geval nog tot in december”.

Onlangs kregen ministers Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) opdracht om de kabinetscommunicatie onder de loep te nemen. Een exercitie in zelfkritiek, ingegeven door een trits kleine en grote blunders. In maart ontstond onrust over de „intelligente lockdown”, bijvoorbeeld over de reikwijdte van het samenscholingsverbod. Het had „strakker gekund”, erkende Rutte achteraf. Vier bewindslieden op een podium bleek ook geen goed idee.

Lees ook deze reconstructie: hoe Nederland de controle verloor over de corona-uitbraak

Rutte was toen al eerder uitgegleden, bijvoorbeeld door RIVM-directeur Jaap van Dissel een hand te geven, vlak nadat dit in de ban was gegaan. Ook slaagde het kabinet er niet in om de onrust weg te nemen over de ‘coronawet’. Een wet die de besluitvorming over noodmaatregelen democratischer moet maken, maar bij het publiek juist symbool kwam te staan voor het tegenovergestelde.

Dinsdag bleken er nog geen lessen ter harte te zijn genomen. Nadat De Jonge over verlenging begon, zei partijgenoot en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op tv dat een besluit nog helemaal niet genomen was. Verwarring alom. Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) had het woensdag over voor ondernemers keiharde mededelingen die „tussen neus en lippen door” worden gedaan.

„Er is geen centrale regie”, zegt Kruithof. Volgens hem moet Rutte bewindslieden kort houden. Zorgen dat ze met één mond spreken. „Rutte gaat dat alleen nooit doen. Het zit niet in zijn karakter: de baas spelen.”

Schitterend ongeluk

Wat de overheid zegt over Covid-19 loopt via het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). Dat analyseert en levert input, ook voor de persconferenties, en vond dat de bevolking moest worden voorbereid op een langere lockdown. Helemaal „tussen en neus en lippen door” was het dus niet. Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat het persmoment nieuws zou bevatten. De Jonge zelf is heel erg van de school dat je niet moet wachten met het delen van nieuwe informatie. De Tweede Kamer eist dat ook. Het resultaat: een schitterend ongeluk van botsende goede bedoelingen.

„Dit had niet zo gemoeten”, zegt een betrokkene. „Zo’n mededeling hoort in een echte persconferentie.” Volgens een ander waren „een paar zinnetjes erbij” genoeg geweest. Wat wellicht ook meespeelde: het gevoel bij De Jonge dat hij niks schokkends vertelde, want wie gelooft er nou echt dat er in november al versoepelingen mogelijk zijn? Rutte zelf zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie: „Ik snap dat de horeca is geschrokken, maar dit zijn nu eenmaal geen tijden voor blijde boodschappen.” Kruithof vindt dat het kabinet zich te veel laat opjagen. Het tweewekelijkse ritme van persconferenties vindt hij onzinnig. „Hou er alleen een als je ook echt iets te melden hebt.”

Met medewerking van Petra de Koning