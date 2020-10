Geweld in de hooglanden van Congo

In de hooglanden van Fizi en Uvira in Congo is sinds februari 2019 een conflict gaande dat over land en hulpbronnen gaat. Verschillende gewapende groepen vallen elkaar aan. Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties zijn er tot nu toe 95 dorpen verwoest en meer dan honderd doden gevallen. Ook moesten meer dan honderdduizend Congolezen hun huizen verlaten. Een deel woont tijdelijk in een ontheemdenkamp in Bijombo, Zuid-Kivu. Ook daar zijn ze niet veilig.