Gebrekkig toezicht op commerciële testen leidt tot lage betrouwbaarheid

Het schort aan direct medisch toezicht op commerciële coronasnelteststraten. Ook blijken sneltesters te worstelen met het doorgeven van positieve besmettingen aan de GGD, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse commerciële coronasnelteststraten door NRC.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving de afgelopen week „tientallen” meldingen over de commerciële teststraten. Die hadden betrekking op de betrouwbaarheid van de gebruikte test, de hygiëne en het contact met de GGD. Als positieve besmettingen niet worden doorgegeven blijven deze buiten het zicht van infectiebestrijders. Ze kunnen dan geen bron- en contactonderzoek starten en er kan geen gebruikgemaakt worden van de CoronaMelder.

De commerciële snelteststraten, die vaak antigeensneltesten aanbieden, namen sinds begin deze maand in Nederland in aantal toe. Ondernemers spelen in op de grote behoefte van Nederlanders aan coronatests met snel uitsluitsel – vaak binnen een kwartier – zonder dat er klachten zijn. Ook krijgen consumenten via de snelteststraten ‘non-Covid-verklaringen’, die nodig zijn voor buitenlandse reizen. Hoeveel commerciële testlocaties er zijn, is niet bekend, zegt een woordvoerder van de IGJ.

Prijzen variëren van 100 tot 225 euro voor een enkele sneltest. Vooral het bedrijfsleven maakt veel gebruik van de particuliere testfaciliteiten.

